Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE SANSÜR

İsrail, ülkenin en eski ve tanınmış gazetesi olan Haaretz ile ilişkilerini kesmeyi ve hükümetin fon sağlayan kuruluşlarının gazeteyle iletişim kurmasını veya reklam vermesini yasaklamayı öngören bir kararı onayladı.