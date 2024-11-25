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Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:10

Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde iyice çıkmaza girdi. Geçtiğimiz haftalarda yakın çevresinden birkaç kişi gizli belgeleri sızdırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Katil lider bir yandan bu dava ile uğraşırken diğer yandan kendi mahkemesinin de yaklaşmasıyla büyük tedirginlik yaşıyor. Netanyahu bu olaylar nedeniyle çılgına dönüp kendine muhalif bütün kurumları ağır eleştiriye tutmuştu. Bunlardan biri olan ünlü Haaretz Gazetesi de Siyonist rejimin hışmına uğradı. Haber kuruluşuna soykırım karşıtı tavırları nedeniyle ağır sansür uygulandı. Karar, düşünce özgürlüğünü ve demokrasiyi yok saydı.

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Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, köşeye sıkıştı. Kendisi aleyhine tutum ve davranışlarda bulunan bütün kişi ve kurumları ağır topa tutan Netanyahu iyice çıldırmış durumda. Şimdi de hedefine savaş karşıtı Haaretz Gazetesi'ni koydu.

Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE SANSÜR

İsrail, ülkenin en eski ve tanınmış gazetesi olan Haaretz ile ilişkilerini kesmeyi ve hükümetin fon sağlayan kuruluşlarının gazeteyle iletişim kurmasını veya reklam vermesini yasaklamayı öngören bir kararı onayladı.

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Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

SİYONİST REJİMİN BAHANESİ

Haaretz gazetesinin pazar günkü haberine göre, Siyonist rejim, "İsrail devletinin meşruiyetine ve kendini savunma hakkına zarar veren birçok makale ve özellikle Haaretz yayıncısı Amos Schocken'in Londra'da yaptığı, terörizmi destekleyen ve hükümete yaptırım uygulanması çağrısı yapan açıklamaları" nedeniyle kararın alındığını bildirdi.

Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

NETANYAHU'DAN MUHALİFLERE BASKI

Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, haftalık kabine toplantısında kararı onayladığını belirtti.

Uluslararası hukuku ve demokrasiyi hiçe sayan Netanyahu, Gazze'deki katliam aleyhine haber yapan kuruluşlara da baskı uygulamaktan çekinmiyor.

Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı

GAZETEDEN KARARA YANIT

Haaretz kararı, "Netanyahu'nun bugünkü hükümet toplantısında herhangi bir yasal inceleme yapılmadan Haaretz'i boykot etme yönündeki fırsatçı hamlesi ve İsrail demokrasisini parçalama yolculuğunda bir adımı daha" ifadelerini kullanarak eleştirdi.

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