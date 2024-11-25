Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
10:10
Netanyahu köşeye sıkıştı: Soykırım karşıtı basına sansür! Demokrasiyi hiçe saydı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde iyice çıkmaza girdi. Geçtiğimiz haftalarda yakın çevresinden birkaç kişi gizli belgeleri sızdırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Katil lider bir yandan bu dava ile uğraşırken diğer yandan kendi mahkemesinin de yaklaşmasıyla büyük tedirginlik yaşıyor. Netanyahu bu olaylar nedeniyle çılgına dönüp kendine muhalif bütün kurumları ağır eleştiriye tutmuştu. Bunlardan biri olan ünlü Haaretz Gazetesi de Siyonist rejimin hışmına uğradı. Haber kuruluşuna soykırım karşıtı tavırları nedeniyle ağır sansür uygulandı. Karar, düşünce özgürlüğünü ve demokrasiyi yok saydı.