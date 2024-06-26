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Giriş Tarihi: 26.06.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 14:50

Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yaptı. Çoğu çocuk ve kadın başta olmak üzere 40 bine yakın sivili hayattan kopardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın sırtını sıvazlayarak destek verdiği Netanyahu, ABD Kongresi'ne konuşmak yapmak üzere çağırıldı. Bu durum, İsrailli siyasetçi, akademisyen ve bilim insanlarınca "Korkunç bir hata" olarak değerlendirilirken Netanyahu, 24 Temmuz'a dikkat çekerek çarpıcı bir açıklama yaptı.

AA
Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırım 9 ayı geride bıraktı. Katliamlarda 40 bine yakın sivil hayatını kaybederken dünya yaşanan zulme sessiz kaldı. Katil İsrail ordusu ve Netanyahu, en büyük desteği ise Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın defalarca ziyaret ettiği, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise sırtını sıvazlayarak destek verdiği Netanyahu, saldırılarını daha da artırdı.

Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

ABD KONGRESİ'NE DAVET EDİLMESİNE TEPKİ!

Son olarak Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne konuşma yapmak üzere davet edildiği açıklandı. Bu durum, İsrailli siyasetçi ve akademisyenler arasında huzursuzluk yarattı. Aralarında eski İsrail Başbakanı Barak ve eski Mossad Başkanı Tamir Pardo'nun da bulunduğu İsrailli bir grup siyasetçi, akademisyen, yazar ve bilim insanı The New York Times gazetesinde, "Netanyahu bizim adımıza konuşmuyor. Kongre, yaptığı daveti geri çekmeli" başlıklı ortak bir görüş yazısı kaleme aldı.

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Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

"KONGRE KORKUNÇ BİR HATA YAPTI"

Netanyahu'ya ortak oturumda hitap etmesi için yapılan daveti, "Kongre korkunç bir hata yaptı" ifadeleriyle değerlendiren İsrailli akademisyen, yazar ve eski siyasetçiler, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Netanyahu'nun Washington'da arzıendam etmesi, İsrail devletini ve vatandaşlarını temsil etmeyecek ve onun ülkemize yönelik skandal ve yıkıcı davranışlarını ödüllendirecektir."

İsrail toplumunun çeşitli alanlarından geldiklerinin altını çizen İsrailli isimler, yazıda, "Bu nedenle, Sayın Netanyahu hükümetinin genel etkisini değerlendirmek için iyi bir konumdayız ve birçokları gibi biz de onun İsrail'i endişe verici bir hızla, sonunda sevdiğimiz ülkeyi kaybedebileceğimiz ölçüde yokuş aşağı sürüklediğine inanıyoruz.

Netanyahu'nun, Kongre'de yapacağı konuşmayı siyasi hesapları için kullanacağını savunan İsrailli isimler, "Şüphesiz, (Kongre konuşması) onun zayıf iktidarını desteklemek için dikkatlice sahneye konacak" dedi.

Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

DİKKAT ÇEKEN YENİ SEÇİM VURGUSU

Görüş yazısında, Netanyahu'nun bugüne kadar "Gazze'deki savaşı" sonlandıracak bir plan ortaya koyamadığının altını çizen İsrailli isimler, çok sayıda İsrailli esirin hala özgürlüğüne kavuşamadığını belirtti. Ayrıca, Netanyahu'ya yapılan Kongre'ye hitap davetinin şarta bağlanmış olması gerektiğini savunan İsrailli isimler, "En azından Kongre'ye hitap daveti, bu iki sorunun çözülmesine ve buna ek olarak İsrail'de yeni seçim çağrısı yapılmasına bağlı olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

24 TEMMUZ'DA KONUŞMA YAPACAK

Kongre'ye hitap davetinin anlamının; ABD'nin bir barış planı oluşturma, kuşatma altındaki Gazze halkına daha fazla yardım sağlanması ve sivillerin korunması konusunda daha iyi bir iş çıkartılması yönündeki çabalarının Netanyahu tarafından küçümsenmesini ödüllendirmek olduğunun altını çizen İsrailli isimler, şöyle devam etti:

"(Netanyahu) ABD Başkanı Joe Biden'ın barışı koruma gücü kurarak Hamas'ı Gazze'de iktidardan uzaklaştırma planını defalarca reddetti. Böyle bir hamle büyük ihtimalle İsrail-Filistin çatışmasını çözme vizyonunu da içeren çok daha geniş bir bölgesel ittifakı beraberinde getirecektir. Bu sadece İsrail'in çıkarına değil, aynı zamanda ABD'deki her iki siyasi partinin de çıkarınadır. Bu neticelerin önündeki en büyük engel, Sayın Netanyahu'dur."

Ayrıca Netanyahu'nun, "savaşın devamını sağlamak" yoluyla siyasi hesaplaşmadan kaçındığı ve bunun için Hamas'la esir takasına imkan verecek bütün önerilen anlaşmaları reddettiği düşüncesini pek çok İsrailli'nin paylaştığı vurgulandı.

Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısına uzanan hataların sorumluluğunu üstlenmeyi başaramadığını vurgulayan İsrailli isimler, Netanyahu'nun başlangıçta güvenlik şeflerini suçladığını ancak sonra hızla geri adım attığını ve hala daha devlet soruşturma komisyonunun kurulduğunu duyuramadığını kaydetti.

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