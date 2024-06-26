Netanyahu tarih vererek açıkladı: Ben ve Savunma Bakanı Gallant hakkında…

"KONGRE KORKUNÇ BİR HATA YAPTI"

Netanyahu'ya ortak oturumda hitap etmesi için yapılan daveti, "Kongre korkunç bir hata yaptı" ifadeleriyle değerlendiren İsrailli akademisyen, yazar ve eski siyasetçiler, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Netanyahu'nun Washington'da arzıendam etmesi, İsrail devletini ve vatandaşlarını temsil etmeyecek ve onun ülkemize yönelik skandal ve yıkıcı davranışlarını ödüllendirecektir."

İsrail toplumunun çeşitli alanlarından geldiklerinin altını çizen İsrailli isimler, yazıda, "Bu nedenle, Sayın Netanyahu hükümetinin genel etkisini değerlendirmek için iyi bir konumdayız ve birçokları gibi biz de onun İsrail'i endişe verici bir hızla, sonunda sevdiğimiz ülkeyi kaybedebileceğimiz ölçüde yokuş aşağı sürüklediğine inanıyoruz.

Netanyahu'nun, Kongre'de yapacağı konuşmayı siyasi hesapları için kullanacağını savunan İsrailli isimler, "Şüphesiz, (Kongre konuşması) onun zayıf iktidarını desteklemek için dikkatlice sahneye konacak" dedi.