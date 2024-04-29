Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyla 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamını yaptı. Katil İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırımı, dünya kamuoyunda büyük tepki topladı. ABD ve Batılı liderlerin destek verdiği İsrail'in katil başbakanı Netanyahu, saldırıların devam edeceğini açıkladı. ABD basını ise İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde süren ve 'soykırım' suçlamasının yapıldığı yargılamada, Netanyahu'nun bu hafta tutuklama kararının çıkacağı yazıldı.