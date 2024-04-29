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Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:09

Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda binlerce Filistinliyi hayattan kopardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçu ile yargılanan Netanyahu için bu hafta tutuklama kararının çıkacağı iddiası ortaya atıldı. Oldukça gergin olduğu iddia edilen Netanyahu, ABD ve Batılı ülke liderlerinden destek bulmak için telefon trafiğine başladı. Dünyanın dört bir yanına mesaj yolladı: Hazır olun!

AA
Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyla 21. Yüzyıl'ın en büyük katliamını yaptı. Katil İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırımı, dünya kamuoyunda büyük tepki topladı. ABD ve Batılı liderlerin destek verdiği İsrail'in katil başbakanı Netanyahu, saldırıların devam edeceğini açıkladı. ABD basını ise İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde süren ve 'soykırım' suçlamasının yapıldığı yargılamada, Netanyahu'nun bu hafta tutuklama kararının çıkacağı yazıldı.

Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

BÜYÜKELÇİLİKLE "HAZIRLIKLI OLUN" TALİMATI

Paniğe kapılan İsrail Dışişleri Bakanlığı ise İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmaları konusunda çağrı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, ciddi bir Yahudi ve İsrail karşıtı olaylar dalgasına karşı tüm İsrail misyonlarına derhal hazırlanmaları talimatını verdiği" aktarıldı.

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Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

TUTUKLAMA KARARI ÇIKABİLİR

Katz'ın ayrıca, muhtemel eylemlere hazırlık kapsamında yurt dışındaki Yahudi örgütlerini de dahil etme ve yetkililerle koordineli olarak Yahudi kurumları etrafındaki güvenliğin güçlendirilmesi talimatı verdiği belirtilen açıklamada, UCM'nin İsrailli yetkililer aleyhine bir tutuklama kararı çıkarmamasını bekledikleri ifade edildi.

Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

SOYKIRIM SUÇUNDAN YARGILANIYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun 19 Nisan'daki haberinde, UCM'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki eylemleri nedeniyle "soykırım" suçlamasıyla yargılanmıştı.

Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!

UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı. İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtilmişti.

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