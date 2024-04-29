Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
14:09
Netanyahu tutuklama iddiası sonrası harekete geçti: Hazır olun talimatı!
Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda binlerce Filistinliyi hayattan kopardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçu ile yargılanan Netanyahu için bu hafta tutuklama kararının çıkacağı iddiası ortaya atıldı. Oldukça gergin olduğu iddia edilen Netanyahu, ABD ve Batılı ülke liderlerinden destek bulmak için telefon trafiğine başladı. Dünyanın dört bir yanına mesaj yolladı: Hazır olun!