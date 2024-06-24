Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
10:35
Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin ardından çatışmaya girdiği Lübnan sınırında yeni savaş kapıda. Lübnan Hizbullah'ı ile çatışan ve "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir plan geldi. İsrail basınına konuşan Netanyahu'nun açıklamaları gündeme oturdu.