Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, rehine anlaşması kapsamında saldırıları sonlandırmayı kabul edip etmediği sorusuna "Hayır. Savaşı sonlandırmaya ve Hamas'ı olduğu yerde bırakmaya hazır değilim. Rehinelerin bir kısmını bize geri döndürecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil. Ama Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için duraklamadan sonra savaşa devam etmek zorundayız. Bundan vazgeçmeye hazır değilim." yanıtını verdi.