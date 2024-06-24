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Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:35

Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinin ardından çatışmaya girdiği Lübnan sınırında yeni savaş kapıda. Lübnan Hizbullah'ı ile çatışan ve "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir plan geldi. İsrail basınına konuşan Netanyahu'nun açıklamaları gündeme oturdu.

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Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

Netanyahu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlandıklarını belirtti. "Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

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Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

ASKERİ BİRLİKLERİN DURUMU DEĞİŞİYOR

Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e yönelik sınır ötesi saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Gazze'deki yoğun çatışma evresinin sona erdiğini söyleyen Netanyahu, Refah'taki operasyonun sona ermek üzere olduğunu ve birliklerin güney Lübnan sınırına taşınacağını ifade etti.

Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, rehine anlaşması kapsamında saldırıları sonlandırmayı kabul edip etmediği sorusuna "Hayır. Savaşı sonlandırmaya ve Hamas'ı olduğu yerde bırakmaya hazır değilim. Rehinelerin bir kısmını bize geri döndürecek kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım, bu bir sır değil. Ama Hamas'ı yok etme hedefimizi tamamlamak için duraklamadan sonra savaşa devam etmek zorundayız. Bundan vazgeçmeye hazır değilim." yanıtını verdi.

Netanyahu yeni planı açıkladı! Askeri birliklere savaş rotası: Tüm durumu değiştireceğiz!

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

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