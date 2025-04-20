Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
10:56
Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’
İşgalci İsrail geçtiğimiz haftalarda ateşkesi bozarak Gazze'de etnik temizlik gerçekleştirmeye başlamıştı. Bölgede barışı sağlamaya çalışan Hamas, Siyonist ordunun saldırılarını durdurmak için yakın zamanda yeni bir ateşkes teklifinde bulunmuştu. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, "savaşmaktan başka seçenekleri olmadığını" belirterek teklifi reddetti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "tehcir planının" uygulanacağının sinyalini verdi.