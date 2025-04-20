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Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:56

Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

İşgalci İsrail geçtiğimiz haftalarda ateşkesi bozarak Gazze'de etnik temizlik gerçekleştirmeye başlamıştı. Bölgede barışı sağlamaya çalışan Hamas, Siyonist ordunun saldırılarını durdurmak için yakın zamanda yeni bir ateşkes teklifinde bulunmuştu. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, "savaşmaktan başka seçenekleri olmadığını" belirterek teklifi reddetti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "tehcir planının" uygulanacağının sinyalini verdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

İsrail geçtiğimiz haftalarda Gazze'de ateşkesi bozmuştu ve bölgede yeniden katliam gerçekleştirmeye başlamıştı.

Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

SİYONİST LİDER BARIŞ KAPILARINI KAPATTI

Hamas yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için teklifler sunarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü geç saatlerde yayımladığı video mesajda, Hamas'ın ateşkes önerisini reddederek katliama devam etme kararı aldı.

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Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

SÜRGÜN PLANINI İŞARET ETTİ

Hamas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini yineleyen Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

Netanyahu, temel hedeflerinin, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğuna dikkati çekti.

Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

AÇIK AÇIK KATLİAMA DEVAM MESAJI VERDİ

Siyonist Başbakan, "İsrail'in Gazze'de savaşmaya devam etmekten başka seçeneği olmadığını ve Hamas'ı yok etmeden ve bölgenin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamadan savaşı sonlandırmayacağını" bildirdi.

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