Netanyahu’dan barışa darbe: Gazze’de yeni bir katliam dalgası yolda! ‘Savaşmaktan başka seçeneğimiz yok’

AÇIK AÇIK KATLİAMA DEVAM MESAJI VERDİ

Siyonist Başbakan, "İsrail'in Gazze'de savaşmaya devam etmekten başka seçeneği olmadığını ve Hamas'ı yok etmeden ve bölgenin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamadan savaşı sonlandırmayacağını" bildirdi.

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