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Haberler Galeri Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:48

Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Dera ve Humus'a yönelik saldırılarını artıran İsrail, bölgedeki işgalini sürdürebilmek için skandal bir bahane ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hermon Dağı'nda yer alan ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini ifade etti.

AA
Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle gittiği Hermon Dağı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın "İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını" ileri sürdü.

Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

İŞGAL İÇİN YENİ KILIF

Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

Savunma Bakanı Katz, geçen hafta yaptığı açıklamada, 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini belirtmişti.

Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

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