Giriş Tarihi: 17.12.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
21:48
Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Dera ve Humus'a yönelik saldırılarını artıran İsrail, bölgedeki işgalini sürdürebilmek için skandal bir bahane ileri sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hermon Dağı'nda yer alan ve Baas rejiminin devrilmesinin ardından tampon bölgede başlayan işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini ifade etti.