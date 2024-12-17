Netanyahu’dan skandal Suriye kararı: İşgal için ‘güvenlik’ bahanesi!

İŞGAL İÇİN YENİ KILIF

Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.