Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:26
Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!
Son dakika haberleri: Gazze işgalinde katliamı sürdüren, aylardan bu yana tartışılan ateşkes önerilerine rağmen saldırılara ara vermeyen İsrail'de iç kriz yaşanıyor. Netanyahu hükümeti ABD ile görüşmelerini sürdürürken ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan yeni görüşmede ateşkes önerisi bir kez daha masadaydı. İsrail basınına ise Netanyahu için yapılan yorumlar damga vurdu.