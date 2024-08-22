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Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:26

Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

Son dakika haberleri: Gazze işgalinde katliamı sürdüren, aylardan bu yana tartışılan ateşkes önerilerine rağmen saldırılara ara vermeyen İsrail'de iç kriz yaşanıyor. Netanyahu hükümeti ABD ile görüşmelerini sürdürürken ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan yeni görüşmede ateşkes önerisi bir kez daha masadaydı. İsrail basınına ise Netanyahu için yapılan yorumlar damga vurdu.

AJANSLAR
Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgalinde akan kan durmazken, Siyonist Netanyahu hükümeti ateşkes görüşmelerini baltalamaya devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı. Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu. Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

"ENGELLERİ KALDIRIN"

İlerleme kaydedilemeyen görüşmelerin ardından Biden ile Netanyahu arasında yen bir telefon konuşması gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Gazze'de ateşkes görüşmelerinin tamamlanmasının aciliyetini" vurguladı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladı ve kalan engellerin kaldırılması için Kahire'deki yapılacak görüşmeleri değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

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Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

ABD'nin, İran ve İran destekli örgütler karşısında İsrail'e olan askeri desteğinin devam edeceğini kaydeden Biden, bölgedeki Amerikan askeri varlığına ilişkin son durumu da Netanyahu ile değerlendirdi.

"BLİNKEN MÜZAKERELERİ TASFİYE ETTİ"

İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı. İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli kaynakların, "Blinken, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun ABD'nin teklifini kabul ettiğini ve topun artık Hamas'ın kalesinde olduğunu söyleyerek çok ciddi bir hata yaptı." şeklindeki sözlerine yer verdi.

Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

Kaynaklar, "(Blinken) müzakereleri ciddi şekilde sabote etti ve çok ciddi bir hata yaptı. Bu, saflık ve anlama eksikliğini gösteriyor." ifadelerini kullanıldı. Blinken'ın ABD'nin iç siyasi mülahazaları için iyimser bir tablo çizerek, Demokrat Parti'nin Chicago'daki konferansının sorunsuz ilerlemesini sağladığına dikkati çeken kaynaklar, "Blinken, adeta müzakereleri tasfiye etti ve Netanyahu'nun yanında yer alarak onu ödüllendirdi." dedi.

Netanyahu’nun planını açıkladılar! İsrail basınında oklar ona döndü: Müzakereler tasviye edildi!

Kaynaklar, İsrail müzakere heyetinin ise Blinken'ın "bu spekülasyonlarını" dağıtmaya çalıştığını belirterek, "İsrail'in Philadelphi Koridoru (Mısır-Gazze sınırı) boyunca kuvvet konuşlandırma konusundaki ısrarı devam ederse ne anlaşma olur ne de zirve olur." ifadelerini kullandı. Aynı kaynaklar, Blinken'ın sözlerinin ABD yönetiminin Netanyahu'nun İsrail güçlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalması yönündeki görüşünü desteklediği anlamına geldiğini kaydetti.

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