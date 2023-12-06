Giriş Tarihi: 06.12.2023 06:20
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
06:28
Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
İsrail, Gazze'de sistematik bir soykırım yürütüyor. Özellikle Batı dünyasının sessizliğinden güç alan İsrail, eşine az rastlanır bir vahşet örneği sergiliyor. Türkiye, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa UCM'de yargılanması için büyük bir gayret sarf ediyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulmayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok isim yargılandı.