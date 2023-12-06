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Haberler Galeri Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
Giriş Tarihi: 06.12.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 06:28

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

İsrail, Gazze'de sistematik bir soykırım yürütüyor. Özellikle Batı dünyasının sessizliğinden güç alan İsrail, eşine az rastlanır bir vahşet örneği sergiliyor. Türkiye, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa UCM'de yargılanması için büyük bir gayret sarf ediyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulmayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok isim yargılandı.

HARUN SEKMEN
Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç, 1992-1995 yılları arasında Bosna'da gerçekleşen katliamların bir numaralı sorumlusuydu. 2001'de tutuklandı.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Bosna kasabı olarak bilinen Miloşeviç, 11 Mart 2006'da hücresinde ölü bulundu.

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Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Bosna'daki katliamın önemli zalimlerinden biri olan Ratko Mladiç de, Srebrenitsa'da gerçekleşen katliamdan dolayı UCM'de görülen davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Vujadin Popovic de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isimler arasında.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Sırp bir albay olan ve Bosna savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği kesinleşen Ljubisa Beara da Srebrenitsa davasından ömür boyu hapse mahkûm edildi.

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