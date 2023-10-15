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Haberler Galeri New York Times kalem kalem yazdı: İsrail'in korkunç planı! Gazze'yi nasıl işgal edecekler?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 11:38

New York Times kalem kalem yazdı: İsrail'in korkunç planı! Gazze'yi nasıl işgal edecekler?

İsrail Gazze'yi 9. gündede bombalarken New York Times, İsrail'in korkunç planını yazdı. Gazze'yi işgal planının detaylarını içeren haberde kente 10 bin asker gönderileceğinden bahsetti.

New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

İsrail-Filistin çatışmasının 9. gününde Gazze'de silahlar susmuyor. İsrail Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor.

New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

New York Times (NYT) ise İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in olası işgal planından bahsetti. 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderlerliğini Hedef Alıyor' başlıklı haberde, İsrail Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor.

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New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

Üç üst düzey yetkili NYT'ye verdiği röportajda Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini kaldırmanın amaç olduğunu ifade etti.

New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

NYT'ye göre bu saldırı 2006 yılında yaşanan İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana olabilecek en büyük saldırı.

New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

Gazeteye bir Hamas yetkilisi de konuştu. Yetkili, tünelleri kullanarak İsrail askerlerini pusuya düşürmeye niyetlendiklerini ifade etti.

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