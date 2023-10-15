New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

İsrail-Filistin çatışmasının 9. gününde Gazze'de silahlar susmuyor. İsrail Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor. New York Times (NYT) ise İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in olası işgal planından bahsetti. 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderlerliğini Hedef Alıyor' başlıklı haberde, İsrail Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor. Üç üst düzey yetkili NYT'ye verdiği röportajda Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini kaldırmanın amaç olduğunu ifade etti. NYT'ye göre bu saldırı 2006 yılında yaşanan İkinci Lübnan Savaşı'ndan bu yana olabilecek en büyük saldırı. Gazeteye bir Hamas yetkilisi de konuştu. Yetkili, tünelleri kullanarak İsrail askerlerini pusuya düşürmeye niyetlendiklerini ifade etti. NYT, 'Üç İsrailli subay daha fazla ayrıntı vermeden kuralların gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi' dedi. NYT'ye göre ise kara harekatının hava koşulları nedeniyle ertelenmiş. Şimdilik harekat birkaç gün daha ertelenmiş urumda. NYT ayrıca, İsrail saldırı gücünün piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandolardan oluştuğunu da belirtti. Kara birliklerine savaş uçakları, İHA'lar, karadan ve denizden atılan toplar ve helikopterler eşlik edecek. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 2 bin 329 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 bin 42 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İsrail'in 2014'teki 51 gün süren savaşta öldürdüğü sivil sayısının, son 8 günde öldürdüğü sivil sayısından daha az olduğunu vurguladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 bin 329 sivilin yaşamını yitirdiği, 9 bin 42 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarıyla 'etkin temizlik' yaptığını vurgulayarak, 'İsrail işgal güçlerinin sekiz gündür devam eden acımasız saldırıları sırasında öldürdükleri, 2014'teki savaşta 51 günde öldürdüklerinden daha fazladır. Bu da halkımıza karşı işledikleri suçların etnik temizliğe terfi ettiğini doğrulamaktadır' ifadelerine yer verdi.