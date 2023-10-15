New York Times kalem kalem yazdı: İsrail’in korkunç planı! Gazze’yi nasıl işgal edecekler?

New York Times (NYT) ise İsrailli subaylar ile konuştu ve Tel Aviv'in olası işgal planından bahsetti. 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderlerliğini Hedef Alıyor' başlıklı haberde, İsrail Gazze Şehri'ni ele geçirmek ve lider kadrosunu yok etmek için 10 bin asker göndermeyi planlıyor.