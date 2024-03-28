Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
16:21
New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!
İsrail Gazze katliamında kan donduran skandallara imza atmaya devam ediyor. Uluslararası çağrılara rağmen geri adım atmayan, Hamas'ı bahane ederek bölgede sivil kıyımını sürdüren İsrail ordusunun bir skandalı daha gündeme oturdu. ABD'li New York Times gazetesi, Gazze'de kullanılan bir programın yarattığı sonuçları kaleme aldı.