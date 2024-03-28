New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

Buna göre İsrail ordusu, söz konusu programa ilgilenilen kişilerin fotoğraflarını yükledi ve programın doğrulanmış istihbarat materyalleri ve arananlar listelerden yararlanarak hedefleri belirlemek için analiz etmesine ve tersine arama yapmasına izin verdi. Ne var ki ilk olarak Gazze'deki İsrailli rehinelerin yerini belirlemeye yönelik bir araç olarak devreye sokulan programın, geniş bir gözetleme aracına dönüştüğü anlaşıldı.