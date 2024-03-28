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Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 16:21

New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

İsrail Gazze katliamında kan donduran skandallara imza atmaya devam ediyor. Uluslararası çağrılara rağmen geri adım atmayan, Hamas'ı bahane ederek bölgede sivil kıyımını sürdüren İsrail ordusunun bir skandalı daha gündeme oturdu. ABD'li New York Times gazetesi, Gazze'de kullanılan bir programın yarattığı sonuçları kaleme aldı.

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New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

İsrail ordusu Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan, kadın çocuk bebek demeden sivilleri katleden İsrail ordusunun yeni skandalını, ABD'li New York Times gazetesi deşifre etti.

New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

NYT, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), özel bir İsrail şirketi olan Corsight tarafından geliştirilen bir yüz tanıma programını Gazze katliamında kullandığına yer verdi.

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New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

NYT'ın haberine göre oldukça deneysel olan yüz tanıma programı kullanan İsrail ordusu bu sistemi doğrudan sivillerin üzerinde kullandı. İstihbarat yetkililerine göre, Google Fotoğraflar ile kullanılan teknolojiye dayanan yüz tanıma teknolojisi, 7 Ekim'de düzenlenen sınır ötesi baskınların ardından Hamas tarafından yakalanan İsraillilerin yerini tespit etmek için kullanılmaya başlandı.

New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

Corsight programını kullanan İsrail ordusunun, kendi teknolojilerinin yanı sıra Google Fotoğraflar'dan geniş çapta erişilebilen bir hizmeti kullandığına dikkat çeken NYT, İsrailli askerlerin programı kullanma yöntemini de açıkladı.

New York Times skandalı deşifre etti! Gazze katliamında yüz tanıma yöntemi: Deneysel programı sivillerde kullandılar!

Buna göre İsrail ordusu, söz konusu programa ilgilenilen kişilerin fotoğraflarını yükledi ve programın doğrulanmış istihbarat materyalleri ve arananlar listelerden yararlanarak hedefleri belirlemek için analiz etmesine ve tersine arama yapmasına izin verdi. Ne var ki ilk olarak Gazze'deki İsrailli rehinelerin yerini belirlemeye yönelik bir araç olarak devreye sokulan programın, geniş bir gözetleme aracına dönüştüğü anlaşıldı.

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