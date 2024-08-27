Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin son bulması gibi mevcut duruma neden olan politikaların tersine dönmesi gerektiğini söyleyen Esad, görüşmelere başlamak için bunun bir "ön şart olmadığını" vurguladı.