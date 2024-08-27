Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
09:43
Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti
Son dakika haberleri: Türkiye'nin 'iki ülke ilişkilerini normalleştirme' çağrısı sonrası Beşar Esad'dan olumlu yanıt geldi. Normalleşme konuşmalarının ilk günlerinde Esad rejimi, Suriye ile Türkiye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine işaret etmişti. Pazar günü Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Beşar Esad, Suriye topraklarında görev yapan Türk askerlerine ilişkin sözleriyle dikkat çekti.