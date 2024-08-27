Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti
Giriş Tarihi: 27.08.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:43

Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 'iki ülke ilişkilerini normalleştirme' çağrısı sonrası Beşar Esad'dan olumlu yanıt geldi. Normalleşme konuşmalarının ilk günlerinde Esad rejimi, Suriye ile Türkiye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine işaret etmişti. Pazar günü Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Beşar Esad, Suriye topraklarında görev yapan Türk askerlerine ilişkin sözleriyle dikkat çekti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı "Suriye ile normalleşmeye yönelik somut adımlar yakın bir zamanda beklenebilir" açıklamasının ardından gözler Türkiye-Suriye ilişkilerine döndü.

Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

Ankara'nın mesajına prensipte 'olumlu dönüş yapan' Beşar Esad rejimi, Suriye ile Türkiye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine işaret etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

ŞAM'DAN TÜRKİYE MESAJI

Normalleşme sürecinin konuşulmaya başlanmasının ardından Rusya'nın da arabuluculuk çabalarıyla hız kazanan sürece ilişkin Şam'dan dikkat çeken sözler geldi.

Al Araby'nin aktardığına göre Beşar Esad, Pazar günü Suriye meclisine hitap etti. Esad konuşmasında, Türkiye ile normalleşme sürecindeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Rusya, İran ve Irak'ın son dönemdeki arabuluculuk çabalarına atıfta bulunan Esad, "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimlerde kayda değer bir ilerleme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM

"Bir ilişkiyi yeniden tesis etmek, önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir." yorumunda bulunan Esad, bölgedeki Türk askeri varlığına ilişkin önemli bir durumun da altını çizdi.

Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin son bulması gibi mevcut duruma neden olan politikaların tersine dönmesi gerektiğini söyleyen Esad, görüşmelere başlamak için bunun bir "ön şart olmadığını" vurguladı.

SON DAKİKA