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O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Dünya üzerinde bizlerin bilmediği pek çok ilginç ve esrarengiz özellikte doğa oluşumları bulunuyor. Bakıldığında göze hoş gelen ancak içerisinde pek çok türde korkutucu tehlike barındıran doğal güzelliklerden birisi var ki neden olduğu şey akıllara durgunluk veriyor. O göl, içerisine giren canlılara öyle bir şey yapıyor ki, duyanlar şaşkına dönüyor. İşte dünya üzerindeki en ilginç yerler ve inanılmaz özellikleri…

Giriş Tarihi: 03.07.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 22:10
O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Yer küre üzerinde, doğa ananın biz insanlara hediye olarak sunduğu pek çok doğal oluşum bulunmakta. Ancak görsel şölen oluşturan bu doğal güzelliklerin kimilerinde tüm canlılara korku veren tehlikeli özellikler de yer alıyor. Biz de sizler için dünya üzerindeki en ilginç ve bir o kadar da tehlikeli yerleri derledik. İşte o detaylar…

O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Salar de Uyuni (Bolivya)
Burası dünyanın en büyük tuz golü. İnce bir su tabakası yüzeyde toplandığından, dünyanın en büyük doğal aynası olma özelliğine sahip.

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O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Die Rakotzbrück veya Devil's Bridge – Şeytan Köprüsü (Almanya)
Almanya'da bulunan ünlü yer eşsiz yapısıyla oluşturulmuş, neresinden bakılırsa bakılsın köprü ve yansıması mükemmel bir çember görüntüsü oluşturuyor.

O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Spotted Lake Khiluk / Benekli Göl (Kanada)
İngiliz Kolumbiyası yakınlarında bulunan dünyanın en mineralli gölü. 365 noktanın her birinde ayrı ayrı kendine özgü bir kimyasal içeriğe sahip olmakla beraber farklı hastalıkları tedavi ettiği de söyleniyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden…

O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Slope Point /Eğim Noktası (Yeni Zelanda)
Bu orman, güçlü Antarktika rüzgârları sonucunda kalıcı olarak bükülmüş ve bu şeklini almış. Ayrıca yanmış ağaçlar da bulunuyor.

O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Dead Vlei / Ölü Vlei (Namibya)
Paslı turuncu rengindeki dev kum tepeleriyle çevrili kuru bir vahada güneşi batmış bir ölü orman… Su eksikliğinin yaşandığı bu ormanda ağaçlar su aramak adına köklerini dışarıya doğru çıkarmışlar.

O gölde korkunç olay! İçine giren canlıları...

Eternal Flame Falls / Sonsuz Yanan Alev (Amerika, New York)
Chestnut Ridge Parkı'nın bir bölümünde yer alan şelale, dünyanın dört bir yanında kendiliğinden yanmakta olan yüzlerce ateşten birine sahip. ABD'nin Indiana Üniversitesi'nde araştırmacı olan Arndt Schimmelmann, yüzyıllar, belki de binlerce yıl önce yerli kabileler tarafından yakıldığı düşünülen ateşin, aslında dünyadaki örneklerinden farklı olduğunu belirtti. OurAmazingPlanet sitesine konuşan Schimmelmann, mağaradaki ateşin yerin derinliklerinde yer alan, antik ve son derece sıcak killi şist kayalarından geldiğini düşünüyor.

Schimmelmann, killi şist içindeki karbon moleküllerinin parçalanarak küçük doğal gaz molekülleri ortaya çıkması için, sıcaklığın suyun kaynama noktasında veya daha sıcak olması gerektiğini belirtti. Ateşi besleyen gazın geldiği kayaların, içtiğimiz çay veya kahve kadar sıcak ve jeolojik olarak sanıldığından çok daha genç olduğu belirtildi. Bulgular, ateşi besleyen gazın farklı bir süreçten geçtiğini, bir çeşit katalizörün, gazı kayalardaki organik moleküllerden ortaya çıkardığı ifade edildi.

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