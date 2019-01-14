O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Kate Middleton 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de Prens William ile evlenmişti. Kate Middleton böylece İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir ferdi olmuş ve Cambridge Düşesi unvanını almıştı. 22 Temmuz 2013'te Kate ve William çiftinin ilk bebekleri Prens George dünyaya gelmişti. Kate ve William çifti 2 Mayıs 2015'te bir kız çocuğu sahibi olmuş ve adını Prenses Charlotte koymuştu. Çift ayrıca 23 Nisan 2018'de üçüncü çocuklarına merhaba demiş ve adını Prens Louis koymuştu. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuğuna hamile olduğu söylentileri patlak veren Kate Middleton'ın şu sıralar terör tehdidi ile karşı karşıya olduğu açıklandı. İngiltere merkezli haber sitesi Daily Star, terör örgütü DEAŞ mensuplarının ve sempatizanlarının, Cmabridge Düşesi'ni tehdit ettiğini yazdı.