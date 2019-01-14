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O mesaj 'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Giriş Tarihi: 14.01.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 09:22
O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Kate Middleton 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de Prens William ile evlenmişti.

O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Kate Middleton böylece İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir ferdi olmuş ve Cambridge Düşesi unvanını almıştı.

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O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

22 Temmuz 2013'te Kate ve William çiftinin ilk bebekleri Prens George dünyaya gelmişti.

O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Kate ve William çifti 2 Mayıs 2015'te bir kız çocuğu sahibi olmuş ve adını Prenses Charlotte koymuştu.

O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Çift ayrıca 23 Nisan 2018'de üçüncü çocuklarına merhaba demiş ve adını Prens Louis koymuştu.

O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuğuna hamile olduğu söylentileri patlak veren Kate Middleton'ın şu sıralar terör tehdidi ile karşı karşıya olduğu açıklandı.

O mesaj İngiltere'yi alarma geçirdi! Ölüm tehdidi alıyor

merkezli haber sitesi Daily Star, terör örgütü DEAŞ mensuplarının ve sempatizanlarının, Cmabridge Düşesi'ni tehdit ettiğini yazdı.

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