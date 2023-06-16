O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler hangileri? İŞTE TÜRK VATANDAŞLARININ KAPIDA VİZE VEYA VİZESİZ GİDEBİLDİĞİ ÜLKELER AZERBAYCAN 90 gün vizesiz Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz GÜRCİSTAN 90 gün vizesiz Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor. MOLDOVA 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz. UKRAYNA Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. ANDORRA 90 gün vizesiz Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. SIRBİSTAN Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi. BOSNA HERSEK Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti sırasında 'Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik' açıklamasında bulunmuştu. Bu anlaşmanın ardından Bosna Hersek ile kimlikle seyahat dönemi başlayacak. Konuya ilişkin Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinden önemli bir uyarı geldi. TEKNİK HAZIRLIK Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi. ANTİGUA VE BARBUDA 180 gün vizesiz. ARJANTİN 90 gün vizesiz ARNAVUTLUK 90 gün vizesiz BAHAMALAR 240 gün vizesiz BAHREYN 30 gün vizesiz, kapıuda vize uygulaması... BARBADOS 180 gün vizesiz BELARUS 30 gün vizesiz BELİZE 90 gün vizesiz BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 30 gün vizesiz. BOLİVYA 90 gün vizesiz BOTSVANA 90 gün vizesiz. BREZİLYA 90 gün vizesiz. BRİTANYA VİRJİN ADALARI 30 gün vizesiz. BRUNEİ 30 gün vizesiz. COOK ADALARI 31 gün vizesiz. DOĞU TİMOR 30 gün vizesiz, kapıda vize... DOMİNİKA 21 gün vizesiz. DOMİNİK CUMHURİYETİ 30 gün vizesiz. Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda 'ülkeye giriş' formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan 'turist kartı' alınması gerekmektedir. EKVADOR 90 gün vizesiz. EL SALVADOR 90 gün vizesiz. ENDONEZYA 30 gün vizesiz. FAS 90 gün vizesiz. FİJİ 90 gün vizesiz FİLDİŞİ SAHİLİ 90 gün vizesiz. FİLİPİNLER 30 gün vizesiz FİLİSTİN 30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor. GUATEMALA 90 gün vizesiz. GÜNEY AFRİKA 30 gün vizesiz. GÜNEY KORE 90 gün vizesiz. HAİTİ 90 gün vizesiz. HONDURAS 90 gün vizesiz. HONG KONG 90 gün vizesiz. IRAK 10 gün vizesiz. İRAN 90 gün vizesiz. JAMAİKA 90 gün vizesiz. JAPONYA 90 gün vizesiz. KAMBOÇYA 30 gün vizesiz, kapıda vize.... KARADAĞ 90 gün vizesiz. KATAR 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz KAZAKİSTAN 30 gün vizesiz. KENYA 90 gün vizesiz. KIRGIZİSTAN 30 gün vizesiz. KOLOMBİYA 90 gün vizesiz. KOSOVA 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. KOMOR ADALARI 90 gün vizesiz, sınır kapısında vize KOSTA RİKA 30 gün vizesiz. KUVEYT 90 gün vizesiz, sınır kapısında vize... LÜBNAN 90 gün vizesiz. MADAGASKAR 30 gün vizesiz, kapıda vize... MAKAU 30 gün vizesiz. KUZEY MAKEDONYA 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. MALDİVLER 30 gün vizesiz, kapıda vize... MALEZYA 90 gün vizesiz. MAURİTİUS 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. MEKSİKA 180 gün vizesiz. MISIR Dışişleri Bakanlığı 'Mısır'a gidecek bvatandaşlarımız bundan böyle sınır kapılarında vizelerini alabileceklerdir' dedi. MOĞOLİSTAN 30 gün vizesiz. NEPAL 90 gün vizesiz,kapıda vize... NİKARAGUA 90 gün vizesiz. NİUE 30 gün vizesiz. ÖZBEKİSTAN 30 gün vizesiz. PALAU 30 gün vizesiz, sınır kapısında vize PANAMA 180 gün vizesiz. PARAGUAY 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. PERU 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. SAO TOME VE PRINCIPE 15 gün için vizesiz SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. SAINT LUCIA 42 gün vizesiz. SAINT VINCENT VE GRENADINLER 30 gün vizesiz. SENEGAL Online vize SEYŞELLER 90 gün vizesiz. ŞİLİ 90 gün vizesiz. SRİ LANKA 30 gün vizesiz, kapıda vize... SOLOMON ADALARI 90 gün vizesiz. SİNGAPUR 30 gün vizesiz. SVAZİLAND 30 gün vizesiz. TACİKİSTAN 60 gün vizesiz, kapıda vize TAYLAND 30 gün vizesiz. TANZANYA 90 gün vizesiz. TAYVAN 30 gün vizesiz, kapıda vize TOGO Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor. UMMAN Sınır kapısında 30 günlük vize VENEZUELA 90 gün vizesiz