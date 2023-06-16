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Haberler Galeri O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 16:06

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi güncellendi. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz yalnızca pasaportla, kapıda vize uygulaması ve kimlikle gidebileceği ülkeler listesi...

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler hangileri?

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

İŞTE TÜRK VATANDAŞLARININ KAPIDA VİZE VEYA VİZESİZ GİDEBİLDİĞİ ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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