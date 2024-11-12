Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
10:46
Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!
Son dakika haberleri: Gazze işgalini sürdüren İsrail, Orta Doğu genelinde saldırılarının sınırını da giderek genişletiyor. İran ve Lübnan'da sıcak saldırılarını artıran İsrail'den dün gelen açıklamalar krizi tırmandırdı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin "zamanının geldiğini" duyurdu. Dünya gündemine oturan açıklamaların ardından gözler ABD ve İran'a çevrildi. İşte bölgeden son gelişmeler…