Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

"HER ZAMANKİNDEN DAHA SAVUNMASIZLAR"

"İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne süren Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti. Katz, Lübnan'daki saldırılara ilişkin ise, "savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi.