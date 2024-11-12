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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:46

Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

Son dakika haberleri: Gazze işgalini sürdüren İsrail, Orta Doğu genelinde saldırılarının sınırını da giderek genişletiyor. İran ve Lübnan'da sıcak saldırılarını artıran İsrail'den dün gelen açıklamalar krizi tırmandırdı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin "zamanının geldiğini" duyurdu. Dünya gündemine oturan açıklamaların ardından gözler ABD ve İran'a çevrildi. İşte bölgeden son gelişmeler…

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Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da iki eve düzenlediği bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Gazze işgali sürerken bölgeyle ilgili planlarında geri adım atmayan İsrail cephesinden yeni açıklamalar da geldi.

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Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

KATİL BAKANDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da saldırılara devam eden İsrail'in Hizbullah ile "hedeflerine ulaşıncaya kadar" ateşkes yapmayacağını söyledi. Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

"HER ZAMANKİNDEN DAHA SAVUNMASIZLAR"

"İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne süren Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti. Katz, Lübnan'daki saldırılara ilişkin ise, "savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu kaosunda yeni plan! İsrail 2025’i işaret etti: Her zamankinden daha savunmasızlar!

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti. İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti.

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