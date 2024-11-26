Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
10:07
Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da Gazze işgaliyle birlikte Lübnan, İran ve Suriye'ye de saldırılarını sürdüren İsrail ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Lübnan'da aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail'in çok yakında ateşkes için masaya oturacağı gündeme geldi. ABD basını İsrail'e baskının arttığını öne sürdü. Öte yandan konuya ilişkin Lübnan'dan da yeni bir açıklama geldi.