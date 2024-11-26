Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

Son dakika haberleri: İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılar, Gazze'nin ardından Lübnan'da yoğunlaştı. İsrail ordusu, başta Beyrut olmak üzere Lübnan topraklarını hedef almaya devam ederken ateşkes ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"36 SAAT İÇİNDE TAMAMLANABİLİR"

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi. Milletvekili Haşim yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına ilişkin bilgi verdi.