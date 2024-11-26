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Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:07

Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da Gazze işgaliyle birlikte Lübnan, İran ve Suriye'ye de saldırılarını sürdüren İsrail ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Lübnan'da aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail'in çok yakında ateşkes için masaya oturacağı gündeme geldi. ABD basını İsrail'e baskının arttığını öne sürdü. Öte yandan konuya ilişkin Lübnan'dan da yeni bir açıklama geldi.

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Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

Son dakika haberleri: İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırılar, Gazze'nin ardından Lübnan'da yoğunlaştı. İsrail ordusu, başta Beyrut olmak üzere Lübnan topraklarını hedef almaya devam ederken ateşkes ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"36 SAAT İÇİNDE TAMAMLANABİLİR"

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi. Milletvekili Haşim yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

Haşim, "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, eğer işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak." diye konuştu. Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını ABD'de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim, "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor." dedi.

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Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

Haşim, "Pervasız ve kumarbaz" bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.

Lübnan'ın, Amerika'nın ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin dile getirdiği mülahazalara bağlı olduğunu belirten Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini vurguladı.

Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

MAVİ HATTIN GERİSİNE ÇEKİLECEK

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor. Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Orta Doğu’da ateşkese geri sayım! ABD basını duyurdu: Yalnızca saatler kaldı

İSRAİLLİ BAKANDAN ALÇAK ÇAĞRI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Lübnan ile yapılacak herhangi bir ateşkesi reddederek", Gazze Şeridi'ni işgal ederek oradaki Filistinlilerin sayısının iki yılda yarı yarıya azaltılması çağrısını yineledi.

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