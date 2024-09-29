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Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 07:47

Orta Doğu'da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran'dan Hizbullah'a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı

Hizbullah, liderleri Nasrallah'ın öldüğünü doğrulayarak "Filistin'i desteklemek için İsrail ile savaşmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu. İran lideri Hamaney bölgedeki tüm direniş güçlerine Hizbullah'a destek çağrısı yaptı. Tehditlerine devam eden Tel Aviv ise "Henüz bitmedi" diyerek çatışmaların tırmanacağı sinyalini verdi.

Orta Doğu’da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran’dan Hizbullah’a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı

Siyonist İsrail, yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı Lübnan'a taşıyarak katliamlarına devam ederken başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef almasının yankıları sürüyor.

Orta Doğu’da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran’dan Hizbullah’a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın önceki gün İsrail ordusunun Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'ye düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Orta Doğu’da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran’dan Hizbullah’a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

Orta Doğu’da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran’dan Hizbullah’a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı

"İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğine" dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın mensuplarına da "davalarına bağlı kalmaları" çağrısı yapıldı.

Orta Doğu’da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran’dan Hizbullah’a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı

Açıklamada, Hizbullah'ın "düşmana karşı Filistin'i desteklemek için kutsal savaşı sürdürmeye" yemin ettiği belirtildi. Tehditlere devam eden İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ise "Bu bir son değil.

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