Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
07:47
Orta Doğu'da bölgesel savaşın fitili ateşlendi! İran'dan Hizbullah'a destek çağrısı: Katil İsrail amacına ulaştı
Hizbullah, liderleri Nasrallah'ın öldüğünü doğrulayarak "Filistin'i desteklemek için İsrail ile savaşmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu. İran lideri Hamaney bölgedeki tüm direniş güçlerine Hizbullah'a destek çağrısı yaptı. Tehditlerine devam eden Tel Aviv ise "Henüz bitmedi" diyerek çatışmaların tırmanacağı sinyalini verdi.