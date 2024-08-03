Giriş Tarihi: 03.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
11:13
Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!
Son dakika haberleri: Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail-İran-ABD hattında gerilim had safhaya ulaştı. İsrail basını Tahran'ın saldırıya geçeceğini yazarken, ABD'den destek hamlesi gecikmedi. Öte yandan İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada geri sayımın başladığı bilgisi verildi. İşte Orta Doğu'da yaşanan son dakika gelişmeleri…