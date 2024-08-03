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Giriş Tarihi: 03.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:13

Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!

Son dakika haberleri: Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail-İran-ABD hattında gerilim had safhaya ulaştı. İsrail basını Tahran'ın saldırıya geçeceğini yazarken, ABD'den destek hamlesi gecikmedi. Öte yandan İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada geri sayımın başladığı bilgisi verildi. İşte Orta Doğu'da yaşanan son dakika gelişmeleri…

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Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!

Son dakika haberleri: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim had safhaya ulaşırken İran'dan gelen bir son dakika açıklaması dünyanın gündemine oturdu.

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Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!

"TERK EDİN GELİYOR!"

İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Seyid Muhammed Marandi ise sosyal medya hesabından Devrim Muhafızları Ordusu'na ait füze fotoğrafını paylaşarak, "Terk edin. Geliyor" paylaşımında bulundu.

Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!
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