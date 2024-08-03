Orta Doğu’da geri sayım başladı! ABD harekete geçti: Terk edin, geliyor!

Son dakika haberleri: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.