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Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:07

Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İsrail'in başlattığı kaos devam ediyor. Gazze işgalinin yanı sıra Lübnan ve İran'la da açık çatışma halinde olan İsrail ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İran'ın her an misilleme yapacağı konuşulurken dikkat çeken bir Elon Musk detayı kamuoyuyla paylaşıldı. Öte yandan Lübnan basını olası ateşkesle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.

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Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için tahliye uyarısı yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'de Gubeyri semtindeki bazı noktalara yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu

Sözcü, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir." uyarısı yaptı.

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Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu

"TASLAK TESLİM EDİLDİ"

Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiğini ileri sürdü. Söz konusu gelişme, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 11 Kasım'da, "Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda belirli bir ilerleme kaydedildiği" şeklindeki açıklamasının ardından geldi.

Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu

Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktardı.

Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu

Lübnan'ın El Cedid televizyonunun isimsiz kaynaklardan aktardığına göre Johnson, ABD elçisi Amos Hochstein adına Berri'ye BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan bir anlaşma taslağı veya çözüm önerisi sundu. Anlaşmanın ayrıntılarına dair ise açıklama yapılmadı.

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