Giriş Tarihi: 15.11.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024
11:07
Orta Doğu’da misilleme çanları! Devreye Elon Musk girdi: Lübnan basını son gelişmeyi duyurdu
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İsrail'in başlattığı kaos devam ediyor. Gazze işgalinin yanı sıra Lübnan ve İran'la da açık çatışma halinde olan İsrail ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İran'ın her an misilleme yapacağı konuşulurken dikkat çeken bir Elon Musk detayı kamuoyuyla paylaşıldı. Öte yandan Lübnan basını olası ateşkesle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.