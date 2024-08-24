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Giriş Tarihi: 24.08.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 12:13

Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle Orta Doğu'da aylardır süren gerilim had safhaya ulaştı. İsrail yeni bir saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'de yeni bir tahliye çağrısı yaparken, Beyaz Saray'dan İran açıklaması da gecikmedi. Hamas heyeti Mısır'a ziyaret gerçekleştirirken yeni bir açıklama bölgede her an büyük bir çatışmanın yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

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Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

YENİ TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin ortası kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu. Gazze'nin kuzey kesiminde yer alan Es-Salatin, el-Atatira, es-Seyfa ve el-Kerame'de bazı bölgelere saldırı düzenleneceği belirtilerek söz konusu yerlerin boşaltılması istenildi.

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Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

Ordu "tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atarak, söz konusu bölgelerde yaşayanların "güvenli bölge" olduğunu öne sürerek "Gazze'nin batı kısmına sığınmaları" çağrısında bulundu. İsrail ordusu, sonuncusu dün akşam olmak üzere, Gazze'de son bir hafta içinde "güvenli" olduğu iddia edilen bölgenin bazı kısımları dahil olmak üzere 5 ayrı sözde "tahliye emri" yayımladı.

Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE

Hamas bugün yaptığı açıklamada, Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinde son gelişmeleri dinlemek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceğini ifade etti. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Dr. Halil el-Hayyeh başkanlığındaki Hamas heyeti, Mısır ve Katar'daki arabulucuların daveti üzerine, Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarını dinlemek üzere bu akşam Kahire'ye varacak. Hamas, Biden Deklarasyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde 2 Temmuz'da üzerinde mutabık kaldığı hususlara bağlılığını teyit etmektedir. Hamas üzerinde anlaşmaya varılanları uygulamaya hazır olduğunu teyit ederken, işgale baskı yapılması ve anlaşmaya varılmasını engellemekten vazgeçmesi çağrısında bulunur" denildi.

Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

"HAZIRIZ" MESAJI

Haniye suikastı sonrası İsrail'e intikam saldırısında bulunması beklenen İran kanadından da yeni bir açıklama geldi.

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