Giriş Tarihi: 24.08.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
12:13
Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle Orta Doğu'da aylardır süren gerilim had safhaya ulaştı. İsrail yeni bir saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'de yeni bir tahliye çağrısı yaparken, Beyaz Saray'dan İran açıklaması da gecikmedi. Hamas heyeti Mısır'a ziyaret gerçekleştirirken yeni bir açıklama bölgede her an büyük bir çatışmanın yaşanabileceğinin sinyalini verdi.