Orta Doğu’da tansiyon had safhada! İntikam saldırısı için her şey tamamlandı: Hazırız!

HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE

Hamas bugün yaptığı açıklamada, Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinde son gelişmeleri dinlemek üzere Kahire'ye bir heyet göndereceğini ifade etti. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Dr. Halil el-Hayyeh başkanlığındaki Hamas heyeti, Mısır ve Katar'daki arabulucuların daveti üzerine, Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarını dinlemek üzere bu akşam Kahire'ye varacak. Hamas, Biden Deklarasyonu ve Güvenlik Konseyi kararı temelinde 2 Temmuz'da üzerinde mutabık kaldığı hususlara bağlılığını teyit etmektedir. Hamas üzerinde anlaşmaya varılanları uygulamaya hazır olduğunu teyit ederken, işgale baskı yapılması ve anlaşmaya varılmasını engellemekten vazgeçmesi çağrısında bulunur" denildi.