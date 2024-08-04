Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
14:02
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! İran'dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. 'İran ve Lübnan Hizbullah'ının ortak saldırı düzenleyebileceği' ihtimaline karşı Tel Aviv ile Washington arasındaki görüşme trafiği artarken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla'nın, son gelişmeleri görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi. İşte detaylar...