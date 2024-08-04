Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

İRAN, EN ERKEN YARIN İSRAİL'E SALDIRABİLİR

Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.