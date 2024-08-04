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Haberler Galeri Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! İran'dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...
Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:02

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! İran'dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. 'İran ve Lübnan Hizbullah'ının ortak saldırı düzenleyebileceği' ihtimaline karşı Tel Aviv ile Washington arasındaki görüşme trafiği artarken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla'nın, son gelişmeleri görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi. İşte detaylar...

AA
Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Washington-Tel Aviv hattında İran ve Hizbullah'ın olası saldırılarına karşı yoğun görüşme trafiği gerçekleşiyor. Ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi. İşte detaylar…

Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla dün gece bölgeye geldiği belirtildi.

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Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

"ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KOALİSYONU HAREKETE GEÇİRECEK"

Haberde, Kurilla'nın Orta Doğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.

Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

İRAN, EN ERKEN YARIN İSRAİL'E SALDIRABİLİR

Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.

Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan saldırı hazırlığı: CENTCOM Komutanı Kurilla bölgede...

İSRAİL KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI!

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söylemişti.

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