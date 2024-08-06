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Haberler Galeri Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:01

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle başlayan Orta Doğu kaosu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından zirveye ulaştı. Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından intikam sözü veren İran'ın karşı saldırısı beklenirken Hizbullah'tan şoke eden bir İsrail adımı geldi. ABD üssünün saldırıya uğraması ise bölgede her an savaş çıkabilir endişelerini bir kez daha yükseltti.

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Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

Son dakika haberleri: ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

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Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

ACİL KODLU TOPLANTI

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu.

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler" kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.

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