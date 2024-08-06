Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
10:01
Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaliyle başlayan Orta Doğu kaosu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğramasının ardından zirveye ulaştı. Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından intikam sözü veren İran'ın karşı saldırısı beklenirken Hizbullah'tan şoke eden bir İsrail adımı geldi. ABD üssünün saldırıya uğraması ise bölgede her an savaş çıkabilir endişelerini bir kez daha yükseltti.