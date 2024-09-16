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Giriş Tarihi: 16.09.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:06

Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a “kara harekatı” tehdidi: Bunun tek yolu...

İsrail ile Lübnan Hizbullahı'nın karşılıklı saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu iyice artırdı. İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi ölmüş, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik füze saldırısı sonucu bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Bölgede gerilimi yükselten saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi Lübnan'ı açık açık tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolunun askeri harekat olacağını belirtti.

İHA
Orta Doğu’da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a kara harekatı tehdidi: Bunun tek yolu...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivili katleden İsrail ile Lübnan Hizbullahı'nın karşılıklı saldırıları bölgede tansiyonu iyice yükseltti. Saldırılar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar başka bölgelere gitmek zorunda kalırken, Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan yeni bir açıklama geldi. Lübnan'ı "kara harekatı" düzenlemekle tehdit eden Gallant, "İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolu bu." dedi.

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a kara harekatı tehdidi: Bunun tek yolu...

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos Hochstein ile bir araya geldi.

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Orta Doğu’da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a kara harekatı tehdidi: Bunun tek yolu...

Görüşmeye ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a kara harekatı tehdidi: Bunun tek yolu...

"KARA HAREKATI" TEHDİDİ

"Bakan Gallant, Hizbullah'ın Hamas'a 'bağlanmaya' devam etmesi ve çatışmayı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle bir anlaşma ihtimalinin tükenmekte olduğunu vurguladı.

Orta Doğu’da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a kara harekatı tehdidi: Bunun tek yolu...

Gallant, İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolunun askeri harekat olacağını belirtti"

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