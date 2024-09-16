Giriş Tarihi: 16.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
22:06
Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a “kara harekatı” tehdidi: Bunun tek yolu...
İsrail ile Lübnan Hizbullahı'nın karşılıklı saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu iyice artırdı. İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi ölmüş, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik füze saldırısı sonucu bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Bölgede gerilimi yükselten saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi Lübnan'ı açık açık tehdit etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolunun askeri harekat olacağını belirtti.