Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail’den Lübnan’a “kara harekatı” tehdidi: Bunun tek yolu...

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum sivili katleden İsrail ile Lübnan Hizbullahı'nın karşılıklı saldırıları bölgede tansiyonu iyice yükseltti. Saldırılar nedeniyle İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar başka bölgelere gitmek zorunda kalırken, Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan yeni bir açıklama geldi. Lübnan'ı "kara harekatı" düzenlemekle tehdit eden Gallant, "İsrail'in kuzeyindeki toplulukların evlerine dönmelerini sağlamanın tek yolu bu." dedi.