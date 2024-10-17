Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
10:48
Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi
Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılar, gece boyu devam etti. Gazze ve Lübnan'da saldırıda bulunan İsrail güçleri bu kez Suriye'yi hedef aldı. Lazkiye kentini vuran İsrail güçleri bölgede büyük hasar yarattı. Öte yandan Hizbullah'tan son dakika açıklamaları geldi. İsrail'in tam zamanlı müttefiki ABD ise, Yemen'deki Husilere saldırı düzenledi. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri…