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Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:48

Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi

Son dakika haberleri: İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılar, gece boyu devam etti. Gazze ve Lübnan'da saldırıda bulunan İsrail güçleri bu kez Suriye'yi hedef aldı. Lazkiye kentini vuran İsrail güçleri bölgede büyük hasar yarattı. Öte yandan Hizbullah'tan son dakika açıklamaları geldi. İsrail'in tam zamanlı müttefiki ABD ise, Yemen'deki Husilere saldırı düzenledi. İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri…

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Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi

Son dakika haberleri: İsrail'in Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail'in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.

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Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E DARBE

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah İsrail'e çifte darbe vurdu. Hizbullah'ın sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi

Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah ayrıca Lübnan'ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail'den Hizbullah'ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.

Orta Doğu’ya ABD baskını! Ateş hattında yeni gelişmeler: İsrail’in saldırıları peş peşe geldi

ABD YEMEN'İ VURDU

ABD ordusu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyreden askeri ve sivil gemileri hedef alan Husilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de İran destekli Husilere ait çeşitli gelişmiş konvansiyonel silahların bulunduğu çok sayıda silah deposuna yönelik hassas hava saldırıları düzenlendiği" kaydedildi.

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