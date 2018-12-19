ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

KALLEŞ SALDIRILARA KARŞI KIRMIZI ALAR

Fırat'ın doğusu için hazırlıklar devam ederken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de güvenlik üst seviyelere çıkartıldı. Operasyon mesajının verilmesinindin ardından bölgede kanlı eylemlere başlayan terör örgütü üyeleri Afrin, Azez ve El Bab'da gerçekleştirdiği 6 bombalı eylemde 16 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 70 kişi de yaralandı. Terör örgütünün saldırılarına karşı güvenlik önlemlerini artıran yerel polis gücü, denetimlerini attırdı.



TÜRKMEN VE ARAP AŞİRETLERİNDEN DESTEK

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede Fırat'ın doğusuna yapılacak TSK operasyonu için "Türk ordusu ile ÖSO'nun gücü ve aşiretlerin desteğiyle harekat başladığı zaman, PYD/ PKK'nın işgal ettiği topraklardan kökü kazınacaktır. Aşiretler hem kendi vatanlarını koruma gayesi taşıyor hem de bölgeye çok hakim durumdalar.