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ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

Fırat'ın doğusuna operasyonu için geri sayım! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında TSK'nın yanında görev alan ve Başkan Erdoğan tarafından cengaverler diye övülen Özgür suriye Ordusu (), Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için Türkiye'den gelecek emri bekliyor.

Uğur YILDIRIM
Uğur YILDIRIM Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:45
ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu için geri sayım sürerken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndaki başarılarından ötürü Başkan Erdoğan'ın 'cengâverler' diye övdüğü birlikleri de gelecek emri bekliyor.

ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin() Fırat'ın doğusuna düzenlemesi olası operasyonun hazırlıkları devam ediyor. PKK/YPG'li teröristlerin işgali altında olan bölgeye düzenlenecek büyük operasyonu Zeytin Dalı Harekatı'nı da yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel yönetecek.

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ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi yok edecek operasyon öncesinde MİT ve kurmayları birbiri ardına toplantılarla operasyona son halini verecek detayları görüşüyor. Özgür Suriye Ordusu da () Türkiye'den gelecek emri bekliyor


ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

20 BİN ÖSO SAVAŞÇISI

Fırat'ın doğusu operasyonuna düzenlenecek operasyona yaklaşık 20 bin savaşçısı katılacak. Operasyona 6 bin 500 savaşçıyla katılacak olan Hamza tümeni Komutanı Seyf Ebu Bekir, "Fırat Kalkanı ve Afrin'de Suriye halkına özgürlük getirdik. Fırat'ın doğusunda esaret altında yaşayan yüzbinlerce insanı terör örgütü işgalinden kurtaracağız. Ayn-El Arap'ta, Tel Abyad'da, Resulayn'da ve daha birçok bölgede insanlar Türk ordusunu ve Özgür orduyu bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin kökünü Suriye'nin kuzeyinden temizleyeceğiz" dedi.

ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

"TÜRKİYE'DEN EMİR BEKLİYORUZ"

Münbiç'teki Tel Abyad'daki Türkmenlerin Arapların ve Kürtlerin hasretle Türk ordusunu ve özgür orduyu beklediğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman, "Terör örgütü Fırat'ın doğusunu işgal etti ama oradaki akrabalarımızla ve kardeşlerimizle ilişkimizi kesemedi. Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimiz bizi hasretle bekliyor. Aylardır bu operasyon için hazırlanıyoruz. Türkiye'den emir bekliyoruz. Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG belasını def edeceğiz" diye konuştu.

ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

ADIM ADIM TEMİZLİK

Aşama aşama planlanan öperasyon kapsamında onlarca muhalif aşiret PKK/YPG'ye karşı ayaklanacak. Cerablus'un karşısındaki Zor Magar bölgesinden ve Süleyman Şah Türbesi'nin eski yeri olan Karakozak köyüne kadarki 15 kilometrelik hat açılacak. Bu hat ile birlikte Ayn el-Arap ilçesine kadar yönelecek ve hat genişletilecek. Zor Magar cephesiyle birlikte açılacak Tel Abyad ve Rasulayn cepleri ile , Suriye'nin kuzeyini adım adım temizleyecek. Hakimiyet sağlanan bölgelerde insanların güvenli bir şekilde yaşaması sağlanacak.

ÖSO ant içti...PKK-PYD'nin kökünü kazıyacağız!

KALLEŞ SALDIRILARA KARŞI KIRMIZI ALAR
Fırat'ın doğusu için hazırlıklar devam ederken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de güvenlik üst seviyelere çıkartıldı. Operasyon mesajının verilmesinindin ardından bölgede kanlı eylemlere başlayan terör örgütü üyeleri Afrin, Azez ve El Bab'da gerçekleştirdiği 6 bombalı eylemde 16 kişi hayatını kaybetti yaklaşık 70 kişi de yaralandı. Terör örgütünün saldırılarına karşı güvenlik önlemlerini artıran yerel polis gücü, denetimlerini attırdı.

TÜRKMEN VE ARAP AŞİRETLERİNDEN DESTEK

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu için "Türk ordusu ile 'nun gücü ve aşiretlerin desteğiyle harekat başladığı zaman, PYD/ PKK'nın işgal ettiği topraklardan kökü kazınacaktır. Aşiretler hem kendi vatanlarını koruma gayesi taşıyor hem de bölgeye çok hakim durumdalar.

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