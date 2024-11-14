Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
13:58
Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’
Evrenimizde uzaylıların olup olmadığı uzunca tartışıldı. Bu konuda birçok iddia atıldı. Bazı çevrelerce UFO'ların dünyamızda görüldüğü ileri sürüldü. Ancak bugün ABD'de düzenlenen "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı bir oturumda, eski bir Pentagon yetkilisi bazı itiraflarda bulundu. "Evrende yalnız değiliz" sözleri ile herkesi şoke etti.