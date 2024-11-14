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Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:58

Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

Evrenimizde uzaylıların olup olmadığı uzunca tartışıldı. Bu konuda birçok iddia atıldı. Bazı çevrelerce UFO'ların dünyamızda görüldüğü ileri sürüldü. Ancak bugün ABD'de düzenlenen "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı bir oturumda, eski bir Pentagon yetkilisi bazı itiraflarda bulundu. "Evrende yalnız değiliz" sözleri ile herkesi şoke etti.

AA
Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, Washington'da "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı bir oturum düzenledi.

Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

UFO'LARIN VARLIĞINI KABUL ETTİ

Son yıllarda UFO'larla ilgili iddiaları yüksek sesle dile getiren ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) eski yetkililerinden Luis Elizondo, oturumda bir araya gelen temsilcilere, "UAP gerçektir. Aşırı gizlilik sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı." iddiasında bulundu.

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Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

UZAYLILARI ARAŞTIRMIŞ

Elizondo, ABD'nin UAP diye adlandırdığı UFO'ların gerçek olduğunu belirterek, daha önce gizli bir Pentagon programının parçası olarak UFO'ları araştırdığını öne sürdü.

Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

"HASSAS ASKERİ TESİSLER İZLENİLİYOR"

Hükümetin UFO'lar hakkındaki çalışmalarının çoğunun halen gizli olduğunu belirten Elizondo, "Bizim hükümetimiz ya da başka bir hükümet tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izliyor." ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Oturumda, Elizondo'ya dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izlediği görülen bazı "gelişmiş teknolojilerin" uzaylılar ya da özel şirketler tarafından işletilip işletilemeyeceği soruldu. Elizondo ise "Belki ikisi de." şeklinde cevap verdi.

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