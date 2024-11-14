Pentagon yetkilisinden şok itiraf! UFO çalışmaları gizli tutuluyor: ‘Evrende yalnız değiliz’

"HASSAS ASKERİ TESİSLER İZLENİLİYOR"

Hükümetin UFO'lar hakkındaki çalışmalarının çoğunun halen gizli olduğunu belirten Elizondo, "Bizim hükümetimiz ya da başka bir hükümet tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izliyor." ifadelerini kullandı.