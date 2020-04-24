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Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

medeniyeti hakkında bilinmeyen birçok detay var. Komplo teorisyenleri ise Mısırlılar ve piramitler hakkında dudak uçuklatıcı iddialarda bulunuyor. Bazı UFO avcıları işin içine uzaylıları katıyor. Antik Mısırlıların dünya dışı yaşam formları ile iletişime geçtiğini söylüyor. Yıllardır bu iddialar tartışıldı. Piramitlerle ilgili araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor. Ünlü Gize Piramitler'inde yapılan bir keşif şaşkına çevirdi. Bu keşif 4500 yıl öncesine ışık tuttu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:17
Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

Antik medeniyeti ve piramitlerle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçmişe ışık tutuluyor. 'nde 4 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen iki antik lahit keşfedildi.

Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

Keşfedilen lahitlerdeki mumyaların, beşinci hanedanlık dönemi olarak da bilinen MÖ. 2536 ila 2423 yılları arasında yaşadığı tahmin ediliyor.

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Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

Basın konferansı ile duyulan keşifler için Antik Eserler Bakanlığı lahitlerden birinin papaz ve Firavun Yargıcı olduğu belirlenen Behnui-Ka'ya ait olduğunu duyurdu.

Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

Bakanlık ayrıca diğer lahitin Büyük Eyaletin Şefi ve Firavunu Kefren'in arındırıcısı olarak bilinen Nwi'ye ait olduğunu açıkladı.

Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

Bilimcisi Zahi Hawass, bahsi geçen keşif için tüm dünyanın beşinci hanedanlık dönemine ait bulguları merakla takip ettiğini söyledi.

Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

Lahitler içerisinde kireçtaşından yapılan insan ve hayvan figürleri de bulunuyor.

Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!

İnsan figürlerinin, lahitin sahibi olan kişiyi ve ailesini temsil ettiği belirtiliyor.

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