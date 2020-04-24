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Piramitlerdeki keşif şaşkına çevirdi! 4500 yıllık sır ortaya çıktı!
Eski Mısır medeniyeti hakkında bilinmeyen birçok detay var. Komplo teorisyenleri ise Mısırlılar ve piramitler hakkında dudak uçuklatıcı iddialarda bulunuyor. Bazı UFO avcıları işin içine uzaylıları katıyor. Antik Mısırlıların dünya dışı yaşam formları ile iletişime geçtiğini söylüyor. Yıllardır bu iddialar tartışıldı. Piramitlerle ilgili araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor. Ünlü Gize Piramitler'inde yapılan bir keşif şaşkına çevirdi. Bu keşif 4500 yıl öncesine ışık tuttu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020
15:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
15:17
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