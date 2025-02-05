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Haberler Galeri PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:55

PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

Fransa Ulusal Meclisi'nde dün düzenlenen oturumda Türkiye'yi hedef alan alçak sözlere imza atıldı. Meclis Üyesi Danielle Simonnet yakın zamanda Suriye'de PKK ile temas kurduğunu belirterek, uluslararası toplumun teröristlere yardım etmesini istedi. Haddini aşan Simonnet, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını da talep etti. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise YPG'den "müttefikimiz" diye bahsedip teröre olan desteğini bir kez daha yineledi ve PKK'nın Paris'te düzenlenecek Suriye konulu konferansa katılacağını duyurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

Fransa Ulusal Meclisi'nde 4 Şubat'ta yapılan oturumda Türkiye karşıtı ve terör örgütü PKK/YPG yanlısı skandal sözler sarf edildi.

PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

FRANSA MECLİS ÜYESİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

İlk olarak Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Danielle Simonnet söz alarak Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Simonnet, Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) "Türkiye destekli milisler" olarak bahsedip küstahça ifadeler kullandı.

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PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİ ANDI

Simonnet Suriye'de öldürülen teröristleri anıp "Esad rejimi düşmesine rağmen bölgede savaşın devam ettiğini" iddia etti. Meclis üyesi alçakça SMO'nun terörle mücadele faaliyetlerini "savaş" olarak niteledi.

PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

FRANSIZ HEYETTEN TERÖRİSTLERİN İŞGALİ ALTINDAKİ TOPRAKLARA ZİYARET

Simonnet Yeni Halk Cephesi partisinden bir heyetle birlikte, yakın bir zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında olan Ayn El Arab'a ziyaret gerçekleştirdiklerini bildirdi.

PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

ALÇAK MECLİS ÜYESİ PKK'LILARI ÖVDÜ

Teröre destek veren meclis üyesi, uluslararası toplumun teröristlerin "cesaretini" selamladığını ancak aynı uluslararası toplumun Tişrin Barajı çevresinde konuşlanan PKK/YPG'lileri Türkiye'nin operasyonlarına karşı terk ettiğini ifade etti. Küstah ifadelerine devam eden Simonnet, utanmadan teröristleri "silahsız halk" olarak tanımladı.

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