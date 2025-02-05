Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:55
PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler
Fransa Ulusal Meclisi'nde dün düzenlenen oturumda Türkiye'yi hedef alan alçak sözlere imza atıldı. Meclis Üyesi Danielle Simonnet yakın zamanda Suriye'de PKK ile temas kurduğunu belirterek, uluslararası toplumun teröristlere yardım etmesini istedi. Haddini aşan Simonnet, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını da talep etti. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise YPG'den "müttefikimiz" diye bahsedip teröre olan desteğini bir kez daha yineledi ve PKK'nın Paris'te düzenlenecek Suriye konulu konferansa katılacağını duyurdu.