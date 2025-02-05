PKK/YPG Paris’e gidiyor! Fransa’dan teröristlere övgü Türkiye’ye alçak sözler

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİ ANDI

Simonnet Suriye'de öldürülen teröristleri anıp "Esad rejimi düşmesine rağmen bölgede savaşın devam ettiğini" iddia etti. Meclis üyesi alçakça SMO'nun terörle mücadele faaliyetlerini "savaş" olarak niteledi.