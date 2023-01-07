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Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 13:17

Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, açıklamalarıyla dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala içeriğinden sızdırılan sözlerle çok konuşulan Harry'nin "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" itirafı büyük tepki çekmişti. Yeni sızan bilgilerde Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nin 'sünnet' geleneğine ilişkin sözleri ve gerçek babasının Kral Charles olmadığına ilişkin yaptığı açıklamaları İngiltere'yi bir kez daha sarstı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

Tüm dünya, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın itiraflarıyla çalkalanıyor. Online bir platforma yayınlanan belgeselleriyle çok konuşulan Harry ve Meghan çifti, Kraliyet Ailesi'ne savaş açmalarıyla gündeme gelmişti.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

Kraliyet Ailesi üyeleri tarafından "ihanete uğradıklarını" söyleyen Prens Harry'nin yarattığı deprem, bu kez bir kitapla devam ediyor.

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Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

"Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala ifşa olan içeriğiyle gündeme gelen Prens Harry'nin yeni söylemleri İngiltere'de çok konuşuldu.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

Geçtiğimiz gün basına sızan "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" sözleriyle büyük tepki toplayan Harry, bu kez "sünnet" açıklamalarıyla konuşuldu.

Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

Prens Harry kitabında, hem kendisinin hem de abisi Prens William'ın sünnetli olduklarını söyledi. Harry'nin babası Kral Charles ile iki amcasının da sünnetli olduğu söylentileri gündeme geldi.

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