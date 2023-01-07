Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 13:17

Prens Harry’den itiraf bombardımanı! Şimdi de ‘sünnet’ sözleri olay yarattı! Kral Charles ‘gerçek babası’ mı?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry, açıklamalarıyla dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. "Spare" (Yedek) adlı otobiyografik kitabının yayınlanmasına günler kala içeriğinden sızdırılan sözlerle çok konuşulan Harry'nin "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymuyorum" itirafı büyük tepki çekmişti. Yeni sızan bilgilerde Prens Harry'nin Kraliyet Ailesi'nin 'sünnet' geleneğine ilişkin sözleri ve gerçek babasının Kral Charles olmadığına ilişkin yaptığı açıklamaları İngiltere'yi bir kez daha sarstı.