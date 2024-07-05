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Giriş Tarihi: 05.07.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 20:37

Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna'daki 3 bölgeyi işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'da krizin kalıcı olarak çözülmesinden yana olduğunu belirterek, "Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır" dedi. Putin ayrıca, Rusya'nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını vurguladı ve buna ek olarak Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

İHA
Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna’daki 3 bölgeyi işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kremlin'de yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Orban ile Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konularda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Putin, "Orban, Kiev'de kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsetti ve bir dizi teklif sundu. Ayrıca Rusya ile müzakerelere başlanması için ateşkes çağrısında bulundu" dedi.

Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna’daki 3 bölgeyi işaret etti

"KİEV HALEN SAVAŞA SON VERMEYE HAZIR DEĞİL"

Rusya'nın her zaman çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Putin, "Fakat karşı taraftan devamlı bir şekilde çatışmayı bu şekilde çözmek istemediklerini duyuyoruz. Çatışmanın sponsorları ise Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna halkını kurban olarak kullanmaya çalışıyor. Başbakan Orban'dan duyduğumuza göre, Kiev halen savaşa son vermeye hazır değil" diye konuştu.

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Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna’daki 3 bölgeyi işaret etti

3 BÖLGEYİ İŞARET ETTİ: UKRAYNA TÜM GÜÇLERİNİ ÇEKMELİ

Kiev yönetiminin ülkedeki savaş durumuna son vermek istemediğini zira bu durumun seçimlere gidilmesi manasına geleceğini vurgulayan Putin, Ukrayna'nın aktüel liderlerinin muhtemel seçimlerde kazanma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu ileri sürdü. Rusya'nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını vurgulayan Putin, "Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır" dedi. Putin, barış için Ukrayna'nın diğer şartların yanı sıra özellikle Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna’daki 3 bölgeyi işaret etti

"BARIŞA GİDEN EN KISA YOL BULUNMALI"

Macaristan Başbakanı Orban ise konuşmasında Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesindeki en önemli görevinin barış için mücadele etmek olduğunu söyledi. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu ve barışa giden en kısa yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Macar lider, "Rusya Devlet Başkanı'nın üç önemli konudaki düşüncelerini duymak istedim. Bunlar, barış girişimleri hakkındaki düşünceleri, ateşkes ve barış müzakereleri hakkında ne düşündüğü ile bunların hangi sırayla gerçekleşmesi gerektiği ve ayrıca savaş sonrası Avrupa'yı nasıl gördüğüdür" ifadelerini kullandı.

Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna’daki 3 bölgeyi işaret etti

Moskova ve Kiev'in çatışmaya ilişkin pozisyonlarının birbirinden uzak olduğunu vurgulayan Orban, savaşı sona erdirmek için önemli çaba gerektiğini söyledi.

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