Giriş Tarihi: 05.07.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
20:37
Putin, barış için şartlarını sıraladı! Ukrayna'daki 3 bölgeyi işaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'da krizin kalıcı olarak çözülmesinden yana olduğunu belirterek, "Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır" dedi. Putin ayrıca, Rusya'nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını vurguladı ve buna ek olarak Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.