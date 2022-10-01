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Giriş Tarihi: 01.10.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 10:43

Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya, savaşın seyrini değiştirecek bir hamlede bulundu. Referandum sonrası canlı yayında Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak ettiğini duyuran Putin'e sert açıklamalar peş peşe geldi. Zelenskiy bu kararın ardından NATO'ya hızlandırılmış üyelik başvurusunda bulunurken ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak sözler geldi...

Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD’den Ukrayna’ya şok etkisi yaratacak açıklama....

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün canlı yayında Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak ettiğini açıkladı. Putin'e tepkiler peş peşe gelirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzaladı. Yaşananların ardından çok sayıda ülke ilhaka tepki gösterirken ABD ve NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan ABD basınında "Zelensky, şimdiye kadarki en kötü fikre sahip" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde,"NATO buna uysaydı, daha önce hiç görmediğimiz bir savaş başlayacaktı" denildi.

Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD’den Ukrayna’ya şok etkisi yaratacak açıklama....

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz" sözlerini kullanmıştı.

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Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD’den Ukrayna’ya şok etkisi yaratacak açıklama....

RUSYA YENİDEN DOĞDU

Söz konusu bölgelerdeki halkın gerçek ve umutlu yüzlerini görebildiğini söyleyen Putin, "Batı'ya baktığımda, onların kendi isteklerini kabul ettirmeye çalıştıklarını görüyorum. Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını düşündüler. Ama Rusya yeniden doğdu" dedi.

Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD’den Ukrayna’ya şok etkisi yaratacak açıklama....

BATI'YA SERT ÇIKIŞ

Batı'nın dünyada yaptığı katliamlardan bahseden Putin, "İnsanları hayvanlar gibi katlettiler. Bu kabul edilemez. 20. yüzyılda koloni karşıtı bir anlayışı benimseyen de yine bizim ülkemiz. Biz kendi halkımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Ahlaki değerlerimiz bunlara izin vermez. Rusya kültürü buna izin vermeyecektir.

Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD’den Ukrayna’ya şok etkisi yaratacak açıklama....

TÜRKİYE KIRIM'I HATIRLATTI: TANIMIYORUZ

Putin'in bu açıklamalarına tepki yağdı. Türkiye'den yapılan açıklamada; "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildirG iderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer veridli.

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