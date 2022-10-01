Giriş Tarihi: 01.10.2022 10:38
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
10:43
Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....
Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Rusya, savaşın seyrini değiştirecek bir hamlede bulundu. Referandum sonrası canlı yayında Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak ettiğini duyuran Putin'e sert açıklamalar peş peşe geldi. Zelenskiy bu kararın ardından NATO'ya hızlandırılmış üyelik başvurusunda bulunurken ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak sözler geldi...