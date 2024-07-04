Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
09:57
Putin görüşmesi Batı’ya damga vurdu! NATO Zirvesi öncesi gözler Türkiye’de: Başkan Erdoğan kilit lider!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kritik konuların masada olduğu görüşme, Batı medyasında yankı uyandırdı. 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nin hemen öncesinde gerçekleşen görüşme, Başkan Erdoğan'ın kilit rolünü bir kez daha gündeme getirdi.