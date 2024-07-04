Putin görüşmesi Batı’ya damga vurdu! NATO Zirvesi öncesi gözler Türkiye’de: Başkan Erdoğan kilit lider!

İki lider arasındaki samimi diyalog, Batı medyasının gözünü bir kez daha Türkiye'ye çevirdi. 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi öncesi yapılan Erdoğan-Putin görüşmesi, Başkan Erdoğan'ın küresel siyasetteki rolünün bir kez daha altını çizdi.

Batılı kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın Washington'a Putin ile yüz yüze görüşebilen tek NATO lideri sıfatıyla gideceğini, böylece ittifak içindeki stratejik ağırlık ve farklılığını ortaya koymayı planladığını kaydetti.