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Haberler Galeri Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimi artıracak hamle!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:17

Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimi artıracak hamle!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı. Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya silah desteği veren Batılı ülkeleri "Ciddi sonuçları olur" diyerek uyardı. Tam bu açıklamanın üzerine ABD Başkanı Biden dikkat çeken bir hamle yaptı. Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni vererek savaşta dengeleri değiştirecek hamleyi yaptı!

Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerilimi artıracak hamle!

ABD'li bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada ekibine Ukrayna'nın ABD silahlarını "karşı ateş amacıyla" ve "kendilerini vuran ya da vurmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık vermek" için kullanabilmesini sağlama talimatı verildiğini söyledi.

Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerilimi artıracak hamle!

HARKOV CEPHESİNDE GERİLİM ARTIYOR!

Rus kuvvetleri, son haftalarda Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov bölgesinde yapılan sürpriz taarruzlar sonucunda kazanımlar elde etti. Cuma günü Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Harkov'un bir banliyösündeki bir konutu bombalaması sonucu üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerilimi artıracak hamle!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya'nın Harkov'da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini söylemişti.

Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerilimi artıracak hamle!

"POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ"

BBC'ye konuşan ABD'li yetkili, "Ordu Taktik Füze Sistemi'nin (ATACMS) kullanımının ya da Rusya içinde uzun menzilli saldırıların yasaklanmasına ilişkin politikamız değişmedi" dedi.

Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’nda gerilimi artıracak hamle!

ATACMS (Army Tactical Missile System), ABD yapımı bir taktik balistik füze sistemi. Bu sistem, kara kuvvetleri tarafından düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma amacıyla kullanılıyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı. İngiltere daha önce Ukrayna'nın Batı tarafından tedarik edilen silahları nasıl kullanacağına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi konusuna açık olduğunun sinyalini vermişti.

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