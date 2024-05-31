Giriş Tarihi: 31.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
11:17
Putin uyarmıştı: Joe Biden’dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimi artıracak hamle!
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı. Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya silah desteği veren Batılı ülkeleri "Ciddi sonuçları olur" diyerek uyardı. Tam bu açıklamanın üzerine ABD Başkanı Biden dikkat çeken bir hamle yaptı. Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni vererek savaşta dengeleri değiştirecek hamleyi yaptı!