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Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Rusya Devlet Başkanı yine şaşırttı.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 16:49
Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Rusya Devlet Başkanı , St. Petersburg'ta yer alan Peter ve Paul Kalesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Askeri silahlara ilgisi ile tanınan Rus lider, kalede bulunan D-30 tipi obüslerden birini ateşledi.

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Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

O anları izleyen kişiler Putin'e ' İyi atıştı' diyerek bağırdı.

Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Putin de 'Bununla asla hedefi ıskalamazsın' yanıtını verdi.

Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Putin bu anların ardından bölgeye kendisini görmek için gelen halkla el sıkıştı ve sohbet etti.

Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda kişi Rus liderle fotoğraf çektirdi.

Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Putin kalede yer alan buz müzesini de ziyaret etti.

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