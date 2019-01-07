Putin yine şaşırttı! Önce dua etti ardından ateşledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine şaşırttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'ta yer alan Peter ve Paul Kalesi'nde görev yapan askerleri ziyaret etti. Askeri silahlara ilgisi ile tanınan Rus lider, kalede bulunan D-30 tipi obüslerden birini ateşledi. O anları izleyen kişiler Putin'e ' İyi atıştı' diyerek bağırdı. Putin de 'Bununla asla hedefi ıskalamazsın' yanıtını verdi. Putin bu anların ardından bölgeye kendisini görmek için gelen halkla el sıkıştı ve sohbet etti. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda kişi Rus liderle fotoğraf çektirdi. Putin kalede yer alan buz müzesini de ziyaret etti.