Putin'den ABD'ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: "Rusya'nın en yeni ve güçlü silahı"

ABD'Yİ UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMALARI KÖRÜKLEMEKLE SUÇLADI

Hükümetin ülkenin güvenliğini sağlama ve stratejik hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığını yineleyen Putin, ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaları silah, fon ve askeri danışmanlar göndererek körüklemekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel askeri-politik iklimin hem zorlu hem de istikrarsız olduğunu belirterek, birçok bölgede devam eden çatışmalara ve artan gerginliklere dikkat çekti. Putin, "Orta Doğu'da kan dökülmeye devam ediyor ve dünyanın diğer birçok yerinde önemli çatışma riskleri var" ifadesini kullandı.