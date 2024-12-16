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Haberler Galeri Putin'den ABD'ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: "Rusya'nın en yeni ve güçlü silahı"
Giriş Tarihi: 16.12.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:56

Putin'den ABD'ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: "Rusya'nın en yeni ve güçlü silahı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orta menzilli füze sistemi Oreşnik'in ülkenin en yeni ve güçlü silahı olduğunu belirterek seri üretimin yakında başlayacağını ifade etti. ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaları silah, fon ve askeri danışmanlar göndererek körüklemekle suçlayan Putin, Washington yönetimine gözdağı vererek "ABD bizi kırmızı çizgiye itiyor" dedi.

İHA
Putin’den ABD’ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: Rusya’nın en yeni ve güçlü silahı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Oryadoğu politikasına tepki göstererek, bölgede çok kan döküldüğünü ve birçok yerde önemli çatışma risklerinin olduğunu ifade etti. Washington yönetiminin Rusya politikasına da tepki gösteren Putin, "ABD bizi kırmızı çizgiye itiyor" dedi.

Putin’den ABD’ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: Rusya’nın en yeni ve güçlü silahı

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında Ukrayna'da gelinen son durum ile ülkenin güvenliği, küresel ve bölgesel konuları değerlendirdi.

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Putin’den ABD’ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: Rusya’nın en yeni ve güçlü silahı

Silahlı kuvvetlerin muharebe hazırlığını ve kapasitesini iyileştirmenin önemine dikkat çeken Putin, 2024 yılını Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmasında dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Putin’den ABD’ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: Rusya’nın en yeni ve güçlü silahı

Putin, "Bu yıl 189 yerleşim yeri kurtarıldı. Askerlerimizin profesyonelliği ve cesareti, savunma sanayi personelinin kahramanca çalışmaları ve ordumuz ile donanmamıza ülke çapında verilen destek sayesinde birliklerimiz stratejik hedefler üzerinde sıkı bir kontrole sahip" dedi.

Putin’den ABD’ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: Rusya’nın en yeni ve güçlü silahı

ABD'Yİ UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMALARI KÖRÜKLEMEKLE SUÇLADI

Hükümetin ülkenin güvenliğini sağlama ve stratejik hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığını yineleyen Putin, ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaları silah, fon ve askeri danışmanlar göndererek körüklemekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel askeri-politik iklimin hem zorlu hem de istikrarsız olduğunu belirterek, birçok bölgede devam eden çatışmalara ve artan gerginliklere dikkat çekti. Putin, "Orta Doğu'da kan dökülmeye devam ediyor ve dünyanın diğer birçok yerinde önemli çatışma riskleri var" ifadesini kullandı.

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