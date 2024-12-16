Giriş Tarihi: 16.12.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
18:56
Putin'den ABD'ye gözdağı! Seri üretim başlıyor: "Rusya'nın en yeni ve güçlü silahı"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orta menzilli füze sistemi Oreşnik'in ülkenin en yeni ve güçlü silahı olduğunu belirterek seri üretimin yakında başlayacağını ifade etti. ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaları silah, fon ve askeri danışmanlar göndererek körüklemekle suçlayan Putin, Washington yönetimine gözdağı vererek "ABD bizi kırmızı çizgiye itiyor" dedi.