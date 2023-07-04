Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:44

Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında kilit rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner, başlattığı silahlı isyan sonrası tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Rus ordusu ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı ayaklanan Wagner lideri Prigojin, Belarus arabuluculuğunun ardından geri adım atmış, başkent Moskova'ya olan silahlı ilerleyişini durdurarak ülkeyi terk etmişti. Prigojin'in akıbetine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken kilit isim ilk defa ayrıntılı bir açıklamada bulundu. Prigojin, silahlı isyanın arkasındaki gerçekleri teker teker anlattı. Prigojin'in hedefindeki Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Wagner'in silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.