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Haberler Galeri Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:44

Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında kilit rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner, başlattığı silahlı isyan sonrası tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Rus ordusu ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı ayaklanan Wagner lideri Prigojin, Belarus arabuluculuğunun ardından geri adım atmış, başkent Moskova'ya olan silahlı ilerleyişini durdurarak ülkeyi terk etmişti. Prigojin'in akıbetine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken kilit isim ilk defa ayrıntılı bir açıklamada bulundu. Prigojin, silahlı isyanın arkasındaki gerçekleri teker teker anlattı. Prigojin'in hedefindeki Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Wagner'in silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

Son dakika haberleri: Rusya'da yaşanan silahlı isyanın yankıları tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin, Rus ordusu, Rusya Savunma Bakanı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i hedef almış, "Adalet istiyoruz" diyerek emrindeki birlikler ve ağır silahlarla başkent Moskova'ya yürümüştü.

Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti. Lukaşenko, Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıklamıştı.

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Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

11 DAKİKADA HER ŞEYİ ANLATTI

Putin, Wagner'in faaliyetlerinin durdurulduğunu, Prigojin'in affedildiğini söylemişti. Belarus'as giden Wagner birliklerinin ise yeni bir yapılanma içinde olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

Wagner'in akıbeti ile ilgili gelişmeler merak konusuyken Prigojin sessizliğini bozdu. Sosyal medya üzerinden uzun bir sesli mesaj yayınlayan Prigojin, silahlı isyanın arkasındaki gerçekleri bir bir anlattı. Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rusya'da çıkardığı kısa süreli isyanının ardından sosyal medya üzerinden 11 dakikalık ses kaydı yayınlayarak, isyanın sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Putin’e karşı ayaklanan Wagner lideri sessizliğini bozdu: Kilit isim tüm gerçekleri açıkladı! İsyanın nedeni…

Prigojin, "Geçtiğimiz cuma günü Wagner kampına düzenlenen bir saldırıda yaklaşık 30 Wagner PMC savaşçısı öldürüldü. Wagner, daha çok kan döküleceğini düşündüğü için ayaklandı" dedi.

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