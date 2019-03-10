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Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Devlet Başkanı 'in makam aracı olarak kullandığı Aurus marka limuzin modelinin Avrupa'da satışa çıkarılacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 22:16
Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Devlet Başkanı için makam aracı üreten Aurus firmasının Avrupa'ya açılacağını duyurdu.

Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Bakan Manturov, 2021 yılından itibaren Avrupa'ya açılacak Aurus'un Putin için özel ürettiği yüksek güvenlikli ve ağır zırhlı "Senat" model limuzini de özel siparişle satılacağını açıkladı.

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Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Manturov, satış için yerel dağıtıcılar ile görüşüldüğünü kaydetti.

Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Manturov ayrıca, Aurus'un sedan, limuzin, SUV ve mini van modelleri üreteceği açıkladı.

Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Öte yandan, zırhlı araçların herkes tarafından sipariş edilebileceğinin altını çizdi.

Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor
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Putin'e özel araç üretiyordu... Şimdi Avrupa'ya açılıyor

Öte yandan, zırhlı araçların herkes tarafından sipariş edilebileceğinin altını çizdi.

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