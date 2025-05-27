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Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:40

Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

Moskova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in helikopterinin geçen hafta saldırıya uğradığını bildirdi. Suikast girişiminin ardından Rusya'nın Ukrayna'yı yoğun bir şekilde İHA ve füzelerle hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Cumhuriyetçi lider Donald Trump, yaşanan gelişmelerden dolayı öfkelendi ve Rus ordusunun harekat başlatmasının "belki de bir nedeni bu olabilir" açıklamasında bulundu.

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Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta helikopterine düzenlenen büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısından sağ kurtulduğunu bildirdi.

Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

PUTİN'İN HELİKOPTERİ HEDEF ALINDI

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, Kursk bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in helikopterini hedef aldığını belirtti.

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Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

HELİKOPTERİ FARK ETTİKLERİ AN SALDIRIYI YOĞUNLAŞTIRDILAR

Daşkin'in verdiği bilgilere göre, saldırı gerçekleştiği sırada Putin'in helikopteri havadaydı ve Ukrayna İHA'larına karşı yoğun bir savunma operasyonu yürütülüyordu.

Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

Komutan, Ukrayna güçlerinin saldırıyı şiddetlendirdiğini, Putin'in helikopterinin bölgede uçtuğunu fark ettikten sonra da ona yoğunlaştıklarını bildirdi.

Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

"DEVLET BAŞKANI'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK"

Daşkin, "Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı'nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık" ifadelerini kullandı.