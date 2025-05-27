Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:40
Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’
Moskova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in helikopterinin geçen hafta saldırıya uğradığını bildirdi. Suikast girişiminin ardından Rusya'nın Ukrayna'yı yoğun bir şekilde İHA ve füzelerle hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Cumhuriyetçi lider Donald Trump, yaşanan gelişmelerden dolayı öfkelendi ve Rus ordusunun harekat başlatmasının "belki de bir nedeni bu olabilir" açıklamasında bulundu.