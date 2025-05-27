Putin’in helikopterine saldırı: Trump öfkelendi! ‘Belki de bu yüzden Ukrayna’yı vuruyordur’

"DEVLET BAŞKANI'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK"

Daşkin, "Bu nedenle biz eş zamanlı olarak hem hava savunma mücadelesi yürüttük hem de Devlet Başkanı'nın helikopterinin havadaki güvenliğini sağladık" ifadelerini kullandı.