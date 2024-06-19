Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:45
Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başta ABD olmak üzere Batı dünyasında endişe yaratan ziyaretten çıkacak konular tartışma konusu oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile nükleer silah konusunun gündeme alınması beklenirken uzmanlar, kritik ziyaretin kodlarını değerlendirdi.