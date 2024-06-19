Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.