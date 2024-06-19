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Haberler Galeri Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:45

Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başta ABD olmak üzere Batı dünyasında endişe yaratan ziyaretten çıkacak konular tartışma konusu oldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile nükleer silah konusunun gündeme alınması beklenirken uzmanlar, kritik ziyaretin kodlarını değerlendirdi.

AJANSLAR
Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.

Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." dedi.

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Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." diye konuştu.

Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

MOSKOVA'YA DAVET ETTİ

İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kim ile görüşmenin verimli geçmesi temennisinde bulundu. Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

Putin’in Kuzey Kore ziyaretinin kodları: Batı’da endişe yaratan ziyarette ‘nükleer silah’ detayı!

"RUSYA İLE BAĞIMIZ GÜÇLENECEK"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi." bilgisini paylaştı.

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