Video Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret etti | Video
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret etti | Video

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret etti | Video

19.06.2024 | 11:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus lider Putin ve heyetini Pyonyang Ululararası Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin el sıkışıp kucaklaşmasının ardından Kim, Putin'in aracına binerek, konaklayacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne kadar eşlik etti. KCNA'nın haberinde ziyaretin, Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu arasındaki dostane ilişkilerin, "uluslararası barış, adalet ve güvenliğin stratejik kalesi", "yeni çok kutuplu dünya düzeninin motoru" haline geldiği kritik bir döneme denk geldiği değerlendirmesi yapıldı.
Rus lider, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Putin ve Kim en son Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde bir araya gelmişti.

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYI BİRLİKTE SAVUNMA VURGUSU
Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa'nın yaptırım baskısı altındaki Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri alandaki işbirliğini artırmaya yöneldiği gözleniyor. Putin, Kuzey Kore'ye varışından önce Rus basınına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına desteğini takdir ettiklerini belirtti. Kuzey Kore ve Rusya'nın birbirlerinin çıkarlarını gözeterek Batı'nın, adil çok kutuplu dünyanın kurulmasını engellemeye yönelik hırslarına kararlılıkla karşı koyduğunu vurgulayan Putin, iki ülkenin Batı'nın kontrolünde olmayan ticaret ve ödeme sistemleri geliştireceğini, ülkelere yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkacaklarını ifade etti.

KUZEY KORE'DEN RUSYA'YA ASKERİ DESTEK İDDİASI
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'da Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere top, füze ve diğer askeri donanım sağladığını, bunun karşılığında Moskova'dan kilit bazı yardımlar ve askeri teknoloji transferi sağladığını iddia ediyor. Moskova yönetimi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edecek bu türden silah ve teknoloji transferlerinin yapıldığını kabul etmiyor. Rusya, martta BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer programının denetlenmesine yönelik bir öneriyi Güvenlik Konseyinde reddetmişti.

ABD VE GÜNEY KORE'DEN ZİYARETE TEPKİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin, "Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşını sürdürmek üzere ihtiyacı olanı alabilmek için nasıl çaresizce diğer ülkelerle ilişkisini geliştirme ve güçlendirme arayışında olduğunu gözler önüne serdiği" yorumunu yaptı. Blinken, "Kuzey Kore, Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere ciddi mühimmat ve silahlar sağlıyor." ifadesini kullandı. Stoltenberg de Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına olası desteğinden endişe duyduklarını kaydetti.

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soosuk ise Rusya ile Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edecek ve bölgede barışa ve istikrara zarar verecek yönde gelişmemesi gerektiği konusunda Moskova yönetimini uyardıklarını bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore’yi ziyaret etti | Video 00:46
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret etti | Video 19.06.2024 | 11:15
Çad’da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 02:17
Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 19.06.2024 | 11:03
Blinken: İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin desteğini kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” | Video 01:54
Blinken: "İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin desteğini kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” | Video 19.06.2024 | 10:47
Donald Trump: Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım | Video 09:49
Donald Trump: "Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım" | Video 19.06.2024 | 09:02
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 09:22
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 01:30
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da hastanede yangın: 9 ölü | Video 01:00
İran'da hastanede yangın: 9 ölü | Video 18.06.2024 | 12:37
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 04:23
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 18.06.2024 | 13:43
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 01:26
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 18.06.2024 | 12:23
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 01:55
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 18.06.2024 | 10:18
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 05:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 18.06.2024 | 08:51
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 05:26
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 17.06.2024 | 15:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 00:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 17.06.2024 | 08:38
Rusya’da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 01:19
Rusya'da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 16.06.2024 | 15:47
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 05:26
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 16.06.2024 | 12:25
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 03:46
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 16.06.2024 | 11:06
Mekke’de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 03:17
Mekke'de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 16.06.2024 | 10:17
İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı 00:17
İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı 15.06.2024 | 11:52
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 03:05
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 14.06.2024 | 15:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA