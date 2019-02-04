Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekerlekli sığınağı satışa sunuluyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, makam aracı ile çok sayıda araç tutkununun dikkatini çekiyor Araçseverlerin dikkatini çeken makam otomobili için Rusya yeni bir duyuru yaptı. Putin'in başkanlık aracı olan Aurus marka limuzinin seri üretimi için düğmeye basıldı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Aurus marka limuzin ve sedan tipi otomobil için 15 Şubat itibariyle ön sipariş alınmaya başlanacağını duyurdu. Duyuruya göre Aurus markasının ticaret partnerleri olarak bilinen Rus otomobil satıcıları Avilion ve Panavto ön sipariş için yetkili başvuru adresleri olacak. İsteyenler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kullandığı Aurus Senat Limousine L700 siparişi verebilecek. Araçseverlerin bir diğer gözde seçeneği ise Aurus Senat S600 olacak.