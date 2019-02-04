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Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Devlet Başkanı 'in tekerlekli sığınağı satışa sunuluyor

Giriş Tarihi: 04.02.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 14:53
Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Devlet Başkanı , makam aracı ile çok sayıda araç tutkununun dikkatini çekiyor

Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Araçseverlerin dikkatini çeken makam otomobili için yeni bir duyuru yaptı.

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Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Putin'in başkanlık aracı olan marka limuzinin seri üretimi için düğmeye basıldı.

Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, marka limuzin ve sedan tipi otomobil için 15 Şubat itibariyle ön sipariş alınmaya başlanacağını duyurdu.

Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Duyuruya göre markasının ticaret partnerleri olarak bilinen Rus otomobil satıcıları Avilion ve Panavto ön sipariş için yetkili başvuru adresleri olacak.

Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

İsteyenler Devlet Başkanı 'in de kullandığı Senat Limousine L700 siparişi verebilecek.

Putin'in tekerlekli sığınağı! Seri üretime geçildi

Araçseverlerin bir diğer gözde seçeneği ise Senat S600 olacak.

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