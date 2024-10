Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

ABD'de 16 Eylül'de gözaltına alınan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, yeni suçlamalarla karşı karşıya. Combs'a aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4'ü erkek 2'si kadın toplam 6 kişinin tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı şikayeti üzerine New York federal mahkemesinde yeni davalar açıldı. Kadınların "Jane Does", erkeklerin "John Does" takma adını kullandığı davada, söz konusu suçların 1995-2021 arasında işlendiği iddia edildi.