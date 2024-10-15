Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
13:19
Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…
ABD'de dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs davası şoke eden gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Evinde yapılan arama sonrası 16 Eylül'de New York kentinde tutuklanan Diddy'nin duruşması geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Birçok mağdurun şikayetçi olmasının ardından mahkemede mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı. Yeni detaylar rapçiye açılan davaların sayısını artırdı ve birçok farklı iğrenç cinsel eylem ile suçlanmasına neden oldu.