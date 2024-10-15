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Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:19

Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

ABD'de dünyaca ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs davası şoke eden gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Evinde yapılan arama sonrası 16 Eylül'de New York kentinde tutuklanan Diddy'nin duruşması geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Birçok mağdurun şikayetçi olmasının ardından mahkemede mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı. Yeni detaylar rapçiye açılan davaların sayısını artırdı ve birçok farklı iğrenç cinsel eylem ile suçlanmasına neden oldu.

İHA
Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

ABD'de 16 Eylül'de gözaltına alınan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, yeni suçlamalarla karşı karşıya. Combs'a aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4'ü erkek 2'si kadın toplam 6 kişinin tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı şikayeti üzerine New York federal mahkemesinde yeni davalar açıldı. Kadınların "Jane Does", erkeklerin "John Does" takma adını kullandığı davada, söz konusu suçların 1995-2021 arasında işlendiği iddia edildi.

Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Kadın davacılardan biri, 1995'te ünlü isimler ile sanatçıların katıldığı bir partide Combs tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü.

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Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

Erkek davacılardan biri ise 16 yaşında olduğu 1998 yılında Hamptons'daki bir partide Combs'un kendisini "Ünlü olmak istemiyor musun" sorusuyla sıkıştırdığını, daha sonra cinsel istismara uğradığını belirtti.

Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

MAĞDURLAR BAKIN NELER YAŞAMIŞ

Diğer bir kadın davacı ise 2004 yılında 19 yaşında üniversite öğrencisiyken Combs'un organize ettiği bir partide uyuşturucu almaya ve cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını, ölümle tehdit edildiğini ve sonunda Combs'un tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

Rapçi Diddy davasında iğrenç gelişme! Yeni suçlama şoke etti: Çocukları istismar ederek…

Başka bir davacı ise 2006 yılında Combs'un ünlü partilerinden birinde kendisine içinde uyuşturucu maddenin bulunduğu bir içecek verdiğini, daha sonra cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia etti.

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