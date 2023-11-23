Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, İsrail sürecin devamındaki gelişmelere göre toplamda 75'i kadın, 200'ü 18 yaş altı çocuk ve genci serbest bırakacak. Sürecin sonunda 275 Filistinlinin bırakılacağı ifade ediliyor. Ayrıca HAMAS tarafından salıverilen her sivil için üç Filistinlinin de İsrail tarafından bırakılmasının konuşulduğu belirtiliyor.



