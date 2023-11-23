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Haberler Galeri Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede
Giriş Tarihi: 23.11.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 06:28

Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

Gazze'de nihayet bugün başlaması beklenen dört günlük geçici ateşkes ilan edildi. İlk rehine takaslarının da olması bekleniyor. Türkiye ateşkesin kalıcı olması için çabalarını sürdürüyor.

BETÜL USTA
Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'de, İsrail ve Filistin arasında rehine takasıyla ilgili Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettirdiklerini ve bir an önce netice almayı umduklarını açıklamasından birkaç saat sonra 4 günlük ateşkes ilan edildi.

Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

Türkiye bu ateşkesin kalıcı olması için çalışmalarını sürdürüyor. Hamas, 4 gün içinde 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre İsrail, 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.

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Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, İsrail sürecin devamındaki gelişmelere göre toplamda 75'i kadın, 200'ü 18 yaş altı çocuk ve genci serbest bırakacak. Sürecin sonunda 275 Filistinlinin bırakılacağı ifade ediliyor. Ayrıca HAMAS tarafından salıverilen her sivil için üç Filistinlinin de İsrail tarafından bırakılmasının konuşulduğu belirtiliyor.

Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

YARDIM TIR'LARI GİRECEK

Ateşkes anlaşmasıyla İsrail, insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkân tanıyacak. 300 TIR'ın geçişine izin verilecek.

Rehine takasında süreç nasıl ilerleyecek? Türkiye kalıcı ateşkes için devrede

ANKARA UMUT OLDU

Başkan Erdoğan'a Hamas'ın elindeki yakınları için mektup gönderen ailelerin talebi de dikkate alındı. Hamas durumdan haberdar edildi, ancak İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle rehineler hemen serbest bırakılamadı. Diğer taraftan üçüncü ülkelerin de rehine durumundaki vatandaşları için Türkiye'den resmi talepleri oldu. Türkiye, bu konuda da Hamas ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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