Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
09:34
Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...
Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesinin ardından "Özgür Filistin" ve "Mezze" hapishaneleri de görüntülendi. Kadın ve erkek olmak üzere iki bölüme ayrılan Mezze hapishanesinde gardiyanların odasında çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaç bulundu. Kadın cezaevinin banyo bölümünün duvarında delik açan gardiyanların, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar kullanarak mahkumlara tecavüz ettiği iddia edildi. 200 mahkumun yaklaşık 40 metrekare koğuşlara konulduğu hapishaneler Esad rejiminin kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.