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Haberler Galeri Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:34

Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...

Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesinin ardından "Özgür Filistin" ve "Mezze" hapishaneleri de görüntülendi. Kadın ve erkek olmak üzere iki bölüme ayrılan Mezze hapishanesinde gardiyanların odasında çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaç bulundu. Kadın cezaevinin banyo bölümünün duvarında delik açan gardiyanların, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar kullanarak mahkumlara tecavüz ettiği iddia edildi. 200 mahkumun yaklaşık 40 metrekare koğuşlara konulduğu hapishaneler Esad rejiminin kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Oğuzhan UYSAL
Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya hapishanesindeki zulüm gün yüzüne çıkmıştı. Bir çok mahkumun akıl hastası olduğu hapishanede binlerce kişinin kötü şartlarda tutuklu olduğu görülmüştü.

Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...

Sednaya hapishanesi Esad rejiminin kötülük merkezlerinden sadece bir tanesini oluşturuyor. Şam'da bulunan diğer cezaevlerinde de işkence, tecavüz ve hukuksuz tutuklamaların merkezleri halinde.

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Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...

ÖZGÜR FİLİSTİN CEZAEVİ

Şam'ın merkezine çok bir yerde bulunan Özgür Filistin cezaevi ismiyle dikkat çekiyor. İsminde "Özgür" ifadesi kullanılmasına rağmen bu hapishanede binlerce mahkum özgürlüğünü kaybetti. Kötü şartlarda tutulan binlerce mahkum yetersiz gıda ve kötü muameleye maruz kaldı.

Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...

KÖTÜLÜK MERKEZİ "MAZZEH" HAPİSHANESİ

Şam Uluslararası Havaalanı kompleksi içerisinde bulunan Mazzeh hapishanesi adeta kötülüğün merkezi haline geldi. Yaklaşık 40 metrekare koğuşlarda 200 mahkumun tutulduğu hapishanede, tek kişilik hücrelere ise 10 mahkum yerleştirildi.

Rejiminin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! İlaç kullanarak mahkumları istismar ettiler...

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRICI İLAÇLAR BULUNDU

Mazzeh hapishanesinde gardiyanları kaldığı bölümlerde çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaçlar bulundu. Yerel kaynaklar gardiyanların bu ilaçları kullandıktan sonra kadın mahkumlara tecavüz edildiğini söyledi. Ayrıca Mazzeh hapishanesinde kadın koğuşlarının olduğu bölümde yer alan banyonunda duvarında delik açan gardiyanlar bu noktadan mahkumları izledi.

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