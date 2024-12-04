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Haberler Galeri Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 16:16

Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) silahlanmaya devam ediyor. Bu kez de İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi teslim alındı.

İHA
Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri sürüyor. Yerel medya, Güney Kıbrıs'ın İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin ilk partisini teslim aldığını duyurdu.

Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi

BATIDAN CESARET ALIYOR

Güney Kıbrıs yönetimi daha önce Demir Kubbe siparişinin, eski Rus yapımı TOR ve BUK hava savunma sistemlerinin yerini alması için yapılan bir modernizasyon çabası olduğunu savunurken, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması ve Batılı ülkelerle geliştirilen askeri iş birliği GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırıyor.

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Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi

RUM KESİMİ TANSİYONU ARTIRIYOR

Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi (KKTC) adanın güneyindeki silahlanma hamlesini, Kıbrıs sorununu çözmek için sürdürülen "diplomatik çabaları baltalayan bir girişim" olarak değerlendiriyor.

Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi

İsrail ile ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve F-16 savaş uçaklarına karşı sistemlerin test edilmesi, Güney Kıbrıs'ın yalnızca savunma değil, bölgesel üstünlük sağlamayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Rum Kesimi silah için İsrail’e koştu! Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe sistemi

KKTC'li yetkililer, söz konusu hamlenin Rum tarafının barış söylemlerini çelişkiye düşürdüğünü ve bölgedeki tansiyonu artırdığını belirtiyor.

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