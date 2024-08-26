Rum yönetimini suçlayarak fotoğrafları paylaştı! Eski Rum bakandan katliam itirafı

Türk tarafı, katliama Rum asker ve polisinin karıştığını belirtiyor
Bazı Rumlar, Kıbrıs'ta 1963-1974 yıllarında Türklere yönelik sistematik saldırı ve katliamları sadece terör örgütü EOKA-B'nin yaptığını kabul ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililer ise Türklere yönelik katliamların bizzat Akritas ve Enosis planları çerçevesinde gerçekleştirildiğini, bu planların da Yunan ve Rum devlet yetkililerinin onayıyla uygulamaya konulduğunu vurguluyor.
KKTC'li yetkililer, Kıbrıs'ta Türklere yönelik saldırılara Rum asker ve polisinin katıldığını savunarak bu konuda çok sayıda delil ve belge paylaştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir konuşmasında, 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların "cezalandırılmamış toplu katliamlar" olarak tarihe geçtiğini dile getirerek, "Burada gerçekleşen soykırımı, Rum asker ve polisi yaptı. Bu cinayetleri işleme talimatını Rum yetkililerin verdiğini, soykırımı da Rum asker ve polisinin gerçekleştirdiğini belgeleriyle gördük. Bu cinayetleri işleyenlerin suçları belgelerle sabit olduğu halde yargılanmadılar. Biz, Kıbrıs'ta nelerin yaşandığını çok iyi bilmekteyiz. Kıbrıs Barış Harekatı sadece Türklere değil Rumlara da barışı getirdi." ifadelerini kullanmıştı.