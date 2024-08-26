Rum yönetimini suçlayarak fotoğrafları paylaştı! Eski Rum bakandan katliam itirafı

Markulli, "Tüm çocuklar, EOKA-B tarafından öldürüldü. Bu fotoğraf, yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerini kullandığı paylaşımda katliamın faillerinin bilinmesine rağmen Rum yönetiminin bu konuda hiçbir adım atmadığına dikkati çekti.

Eski Dışişleri Bakanı Markulli, "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı." mesajıyla yetkililere tepkisini gösterdi.