Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

Son dakika haberleri: Rusya'da dünya piyasalarını sarsan bir gelişme yaşandı. Ülke medyasından bildirilen son dakika haberlerine göre Rus polisi, Rusagro şirketinin kurucusu, ünlü milyarder Vadim Moshkovic'i tutukladı.

DOLANDIRICILIK VE YOLSUZLUK

Forbes'un listesine göre Rusya'nın en zengin isimlerinden olan Moshkovic'in net servetinin 2,7 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor. Dünyaca ünlü tarım firmasının kurucusu, rüşvet, dolandırıcılık, yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlarıyla tutuklandı.