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Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 13:25

Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

Son dakika haberleri: Rusya, ülkenin en zengin iş insanlarından olan milyarder Vadim Moshkovich'in tutuklanması haberiyle sarsıldı. Forbes'a göre ülkenin en zenginleri listesinin üst sıralarında yer alan Moshkovich, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla tutuklandı. Piyasalarda büyük dalgalanmaya yol açan tutuklama kararının arkasından Güney Kıbrıs ile yapılan dolandırıcılık ağı çıktı.

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Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

Son dakika haberleri: Rusya'da dünya piyasalarını sarsan bir gelişme yaşandı. Ülke medyasından bildirilen son dakika haberlerine göre Rus polisi, Rusagro şirketinin kurucusu, ünlü milyarder Vadim Moshkovic'i tutukladı.

DOLANDIRICILIK VE YOLSUZLUK

Forbes'un listesine göre Rusya'nın en zengin isimlerinden olan Moshkovic'in net servetinin 2,7 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor. Dünyaca ünlü tarım firmasının kurucusu, rüşvet, dolandırıcılık, yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlarıyla tutuklandı.

Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

Rusya'nın en büyük şeker, et ve yağ üreticileri arasında bulunan Rusagro'nun kurucusunun tutuklanmasının perde arkasında yaşananlar ise ülke medyasında deprem etkisi yarattı.

ŞİRKETİ GÜNEY KIBRIS'A GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORDU

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği tarafından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım listesine eklenen Moshkovich'in Güney Kıbrıs ile olan ilişki ağı ortaya çıktı. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rus oligark holdingin ana şirketini Rusya'dan Güney Kıbrıs'a taşıması, yolsuzluk ağını genişletti.

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Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

Eylül 2024'te Moskova Bölge Tahkim Mahkemesi, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Güney Kıbrıs merkezli Ros Agro Plc'nin Rusagro üzerindeki kurumsal haklarının kullanımını askıya alma kararı verdi. Güney Kıbrıs'taki hissedarların payının yükselmesinin ardından Rum hissedarların, Rus şirketi tamamen Rum Kesimi'ne taşımak için planlama yapıldığı ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs'taki şirket yapısının, Rusya'daki iştirak üzerindeki kontrolünü sınırlayan Rus mahkemesinin kararına rağmen, Rum hissedarların şirket yapısına müdahaleye devam etmesi, Moshkovich'in tutuklanmasıyla son buldu.

Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

Ülke basınında yer alan haberlere göre şirketin tamamen Güney Kıbrıs'a taşınma girişimlerinin arkasında yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi istekler yatıyor. Rus hükümeti ise Rusagro'nun kontrolünü doğrudan Rusya'ya almak istiyor. Devlet Başkanı Putin özellikle Ukrayna savaşı sonrası Batı'da kayıtlı olan Rus şirketlerini ülkeye taşıma çağrısında bulunuyordu.

Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!

RUS MİLYARDER VADİM MOSHKOVİC KİMDİR?

Moshkovich, Rusagro'yu 2004 yılında kurdu. Milyarder iş insanı, 2006-2014 yılları arasında Rusya parlamentosunun üst kanadında da üye olarak yer aldı. Batı'nın yaptırımları sonrası Moshkovich, 2022 yılında Rusagro başkanlığından istifa ederek hissesini yüzde 50'nin altına düşürdü.

Rusya'nın halka açık tek büyük tarım şirketinin hisseleri, Şubat ayından bu yana Moskova Borsası'nda (MOEX) işlem görmeye başladı ve bu işlem, geçen yıla kadar Londra Borsası'nda işlem gören Kıbrıs merkezli ana şirketinin GDR'lerinin yerini aldı.