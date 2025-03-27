Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
13:25
Rus oligarka büyük operasyon! İş dünyası şokta: Putin Güney Kıbrıs hatasını affetmedi!
Son dakika haberleri: Rusya, ülkenin en zengin iş insanlarından olan milyarder Vadim Moshkovich'in tutuklanması haberiyle sarsıldı. Forbes'a göre ülkenin en zenginleri listesinin üst sıralarında yer alan Moshkovich, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla tutuklandı. Piyasalarda büyük dalgalanmaya yol açan tutuklama kararının arkasından Güney Kıbrıs ile yapılan dolandırıcılık ağı çıktı.