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Haberler Galeri Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail'e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak
Giriş Tarihi: 28.09.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:20

Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail'e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak

Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'ı hedef alan saldırılar başlattı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Nasrallah öldü. Nasrallah'ın ölümü, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Tüm dünyadan peş peşe açıklamalar gelirken Rusya da İsrail'i kınayan bir açıklama yaptı.

Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail’e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail’e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde nüfusun yoğun olduğu bölgeye ağır bombalar kullanarak bir dizi saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, buradaki konutların tamamen yıkıldığı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildiği kaydedildi.

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Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail’e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak

İsrail'in bu saldırılarda Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurduğu, Hizbullah'ın da 30 yıldan fazla süredir kendilerini yöneten liderin ölümünü açıkladığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in işlediği bir siyasi cinayeti daha şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail’e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak

İsrail tarafının attığı bu adımla Lübnan vatandaşlarının öldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı vurgulandı. Daha sonra doğacak durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail'i bir kez daha askeri eylemlerini acilen durdurmaya çağırıyoruz. Bu, akan kanın durdurulmasını, siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılmasını mümkün kılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail’e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu.

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