Giriş Tarihi: 28.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
19:20
Rusya, Nasrallah suikastı sonrası sessizliğini bozdu! İsrail'e sert tepki: Daha dramatik sonuçlar doğuracak
Gazze'de soykırım yapan katil İsrail, savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'ı hedef alan saldırılar başlattı. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Nasrallah öldü. Nasrallah'ın ölümü, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Tüm dünyadan peş peşe açıklamalar gelirken Rusya da İsrail'i kınayan bir açıklama yaptı.