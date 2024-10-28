Giriş Tarihi: 28.10.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
17:18
Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?
Rusya Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den beri sürüyor. Batı dünyası Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ciddi destek veriyor. Rus ilerlemesini durdurmaya çalışan Kiev müttefikleri, Volodimir Zelenskiy'e her türlü desteği vermekten çekinmedikleri gibi Moskova'ya yardım eden ülkeleri de kınamaktan geri durmuyorlar. Bu nedenle Kuzey Kore'nin Rusya'ya yardım ettiği iddiaları, Batı'da büyük yankı uyandırdı.