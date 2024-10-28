Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz cuma günü istihbarat raporlarına dayanarak, Kuzey Kore askerlerinin birkaç gün içinde Rusya Ukrayna Savaşı'na dahil olacağını iddia etmişti. Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer de Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair kanıtlar bulduklarını öne sürmüşlerdi.