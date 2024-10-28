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Giriş Tarihi: 28.10.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:18

Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

Rusya Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den beri sürüyor. Batı dünyası Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ciddi destek veriyor. Rus ilerlemesini durdurmaya çalışan Kiev müttefikleri, Volodimir Zelenskiy'e her türlü desteği vermekten çekinmedikleri gibi Moskova'ya yardım eden ülkeleri de kınamaktan geri durmuyorlar. Bu nedenle Kuzey Kore'nin Rusya'ya yardım ettiği iddiaları, Batı'da büyük yankı uyandırdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz cuma günü istihbarat raporlarına dayanarak, Kuzey Kore askerlerinin birkaç gün içinde Rusya Ukrayna Savaşı'na dahil olacağını iddia etmişti. Amerikalı ve Güney Koreli yetkililer de Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine dair kanıtlar bulduklarını öne sürmüşlerdi.

Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

"KUZEY KORE SAVAŞA DAHİL OLDU"

Bu iddiaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, pazartesi günü üst düzey istihbarat ve askeri yetkililer ile üst düzey diplomatların da aralarında bulunduğu NATO karargahında ittifakın 32 büyükelçisine brifing vermesinin ardından Brüksel'de konuştu.

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Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

Rutte, Kuzey Kore askerlerinin, Rusya Ukrayna Savaşı'nda yer aldığını doğruladı ve bazılarının Rusya'nın Kursk sınır bölgesine konuşlandırıldığını açıkladı.

Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

CEPHE GENİŞLİYOR

Rutte, bu adımın "önemli bir tırmanış" anlamına geldiğini ve "savaşın tehlikeli bir şekilde genişlemesi" anlamına geldiğini bildirdi.

Rusya Ukrayna Savaşı genişliyor: Kuzey Kore askerleri savaşta yerini aldı mı?

Batılı yetkililer, bunun Kore Yarımadası ve Japonya'yı da içeren daha geniş bölgede gerginlikleri körükleyeceğini belirtti.

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