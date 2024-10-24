Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024
10:38
Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu
Rusya Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'den beri aralıksız sürüyor. Her iki ülke de muharebede büyük bir ilerleme kaydedemese de savaşın etkisi giderek büyüyor. Batı dünyası Ukrayna'ya tam destek veriyor. Rusya'nın ise şu ana kadar yalnız başına savaştığı düşünülüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Güney Kore, Kuzey Kore'nin Moskova'ya destek amaçlı asker gönderdiği bildirdi. Olayın ardından Seul, Kiev'e ölümcül silahlar göndereceği uyarısında bulundu. Bölgede yaşanan son gelişmeler savaşın kapsamını genişletebilir.