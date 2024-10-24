Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

Rusya Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'te başladı. Her iki ülke de amansız bir mücadeleye girişti. Şu ana kadar savaşta önemli bir başarı sağlanamadı. Çatışmanın ne zaman biteceği ise henüz belirsiz. Yakın bir zamanda Güney Kore'nin iddiası üzerine savaşın etkisinin genişleyeceği düşünülüyor.