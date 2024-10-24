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Giriş Tarihi: 24.10.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:38

Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

Rusya Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'den beri aralıksız sürüyor. Her iki ülke de muharebede büyük bir ilerleme kaydedemese de savaşın etkisi giderek büyüyor. Batı dünyası Ukrayna'ya tam destek veriyor. Rusya'nın ise şu ana kadar yalnız başına savaştığı düşünülüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Güney Kore, Kuzey Kore'nin Moskova'ya destek amaçlı asker gönderdiği bildirdi. Olayın ardından Seul, Kiev'e ölümcül silahlar göndereceği uyarısında bulundu. Bölgede yaşanan son gelişmeler savaşın kapsamını genişletebilir.

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Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

Rusya Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'te başladı. Her iki ülke de amansız bir mücadeleye girişti. Şu ana kadar savaşta önemli bir başarı sağlanamadı. Çatışmanın ne zaman biteceği ise henüz belirsiz. Yakın bir zamanda Güney Kore'nin iddiası üzerine savaşın etkisinin genişleyeceği düşünülüyor.

Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

SAVAŞIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Seul Ulusal İstihbarat Servisi cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey Korelilerin gemilerle Rusya'ya yaklaşık 1.500 özel kuvvet personeli gönderdiğini ve eğitim sürecinin ardından bu askerlerin Ukrayna'daki savaşta muharebeye gönderileceğini iddia etti.

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Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

10.000 ASKER GÖNDERİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Pyongyang'ı, Rusya'ya 10.000 asker göndermeye hazırlanmakla suçladı. Zelenskiy, salı günü müttefiklerini, Kuzey Kore'nin Rusya'nın savaşına dahil olduğuna dair kanıtlar sunmaya çağırdı.

Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

ABD KANIT BULDU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Korelilerin Kiev'in iddia ettiği gibi Rusya-Ukrayna Savaş'ında yer almaya hazırlandıklarını ifade etti. Austin, "bu durumun çok ciddi sonuçları olacağını ancak şu an için Kuzey Korelilerin Ukrayna'da ne yapacaklarının henüz belli olmadığını," aktardı.

Austin, "Rusya'da Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair kanıtlar var" açıklamasında bulundu.

Rusya Ukrayna Savaşı kızışıyor: Kuzey Kore asker gönderdi – Güney Kore ölümcül silah yollama uyarısında bulundu

KUZEY KORE ASKERLERİ HAZIRLANIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de çarşamba günü gazetecilere yaptığı konuşmada, en az 3 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusundaki üç askeri üste eğitim gördüklerini iddia etti.

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